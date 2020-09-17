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17 сентября 23:45
автор: Артур Гичунцев

Знарок – о поражении от СКА: Надо было более хладнокровно играть

Питерцы вырвали победу (2:0) благодаря дублю Владимира Ткачева.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок высказался после поражения от СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня играли без трех лидеров нападения, это сломало атаку, сломало большинство. Не знаю, сколько они пропустят. Все это создает проблемы. Но все равно считаю, что в атаке мы хорошо играли, где-то не повезло забить голы. А так мы уже во втором периоде должны были вести в счете.

И хорошо отстоял у СКА вратарь Ярослав Аскаров. Хотя здесь наши проблемы важнее. Надо было более хладнокровно играть, были моменты: и буллит, и «один в ноль», и в большинстве в пустые ворота не забили», – цитирует тренера агентство «РИА Новости».

Следующий матч «Спартак» проведет 20 сентября. Им предстоит дерби с «Динамо», а подопечные Валерия Брагина в тот же день примут «Торпедо».

источник: «Советский спорт»
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