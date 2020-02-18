ЦСКА сыграл в войнушку

Наставник армейцев Игорь Никитин, несмотря на сухую победу (4:0) в Ярославле, остался недоволен боевым духом команды. Впрочем, для Кирилла Капризова (на верхнем снимке – второй слева) финиш регулярного чемпионата и так превратился в войну – за первенство в бомбардирской гонке. После страйкбола лидер атак ЦСКА забил два гола и вплотную приблизился к московскому динамовцу Дмитрию Яшкину. Форвард Павел Карнаухов (первый слева) всегда готов лечь на амбразуру грудью, что оценил штаб сборной России. Нет в лиге игрока бесстрашнее. Недаром на матч в Минске он вышел с капитанской нашивкой и оправдал доверие тренера Евгения Корешкова (второй справа), в прошлом знатного стрелка-бомбардира.
Доволен тренировкой и нападающий Антон Слепышев, который 13 матчей подряд набирал очки, но рекорд Александра Радулова не побил.
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай В Нью-Джерси устроили распродажу, на Бродвее пока выжидают За полтора месяца до конца регулярного чемпионата некоторые команды, в частности, «Нью-Джерси» сознательно отказываются от борьбы за плей-офф.
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