ЦСКА сыграл в войнушку

Наставник армейцев Игорь Никитин, несмотря на сухую победу (4:0) в Ярославле, остался недоволен боевым духом команды. Впрочем, для Кирилла Капризова (на верхнем снимке – второй слева) финиш регулярного чемпионата и так превратился в войну – за первенство в бомбардирской гонке. После страйкбола лидер атак ЦСКА забил два гола и вплотную приблизился к московскому динамовцу Дмитрию Яшкину. Форвард Павел Карнаухов (первый слева) всегда готов лечь на амбразуру грудью, что оценил штаб сборной России. Нет в лиге игрока бесстрашнее. Недаром на матч в Минске он вышел с капитанской нашивкой и оправдал доверие тренера Евгения Корешкова (второй справа), в прошлом знатного стрелка-бомбардира.

Доволен тренировкой и нападающий Антон Слепышев, который 13 матчей подряд набирал очки, но рекорд Александра Радулова не побил.