Россия выиграла золото Олимпиады, Овечкин взял Кубок Стэнли. Итоги года в хоккее

Хоккей 25 декабря 2018 16:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Мы подводим итоги уходящего года в хоккее, где главным событием для России стало золото нашей сборной на Олимпиаде в Пхенчхане.

СОБЫТИЕ ГОДА

С мировой точки зрения очень трудно выделить что-то одно. Розыгрыш Кубка Гагарина или Кубка Стэнли? Но это бывает каждый год, обычная рутина плей-офф. Чемпионат мира в Копенгагене – то же самое. Тем более второй сезон подряд в финале по буллитам победила Швеция. Это немного скучно.

Но вот Олимпиада бывает раз в четыре года. И пусть на нее не приехали игроки НХЛ, это их проблемы. Сам турнир нисколько не девальвировался. А интриги в нем стало еще больше. Раньше мы восторгались тем, что белорусы в 2002 году обыграли шведов в четвертьфинале. Помните тот феноменальный бросок Копатя? Но таких сенсаций было крайне мало. А теперь?

Загибайте пальцы: Чехия обыграла Канаду (3:2 бул.), Словения победила США (3:2 ОТ) и Словакию (3:2 бул.), Германия победила Швейцарию (2:1 ОТ), Швецию (4:3 ОТ), Канаду (4:3). Посмотрите, какое роскошество!

В финале наша сборная дожала немцев со счетом 4:3, когда в овертайме золотой гол забил Кирилл Капризов. Но еще за 55 секунд до конца третьего периода россияне уступали в одну шайбу, причем оказались в меньшинстве. Штирлиц был на грани провала.

Но удивляет, когда легенды прошлого заявляют: «Наши хоккеисты были в 55 секундах от вселенского позора». Извините, легенды, вы Олимпиаду-1980 проиграли американским студентам. Вот это до сих пор вспоминают, хотя уже прошло почти 40 лет. А эта сборная выстояла, проявив недюжинный характер. Вытащила победу на жилах, не прогнулась, не облажалась. И вошла в историю. Никакого позора тут не произошло. Нас спас волшебник Никита Гусев, спасибо ему огромное – век не забудем!

Впервые за 26 лет наши хоккеисты завоевали золото Олимпиады. Я набиваю этот текст русскими буквами, а значит, важнее события в 2018 году просто не было. Но набивал бы английскими – это другое происшествие все равно попало бы в наш рейтинг.

ГЕРОЙ ГОДА

И это происшествие – победа «Вашингтона» в финале Кубка Стэнли! Впервые в истории хоккея этот столичный клуб стал чемпионом НХЛ. Невероятно! В первом раунде был побежден «Коламбус», который вел 2-0 в серии, и Артемий Панарин там будто на крыльях летал. Но «Кэпы» переломили ход серии.

Второй раунд – «Питтсбург», который для «Вашингтона» всегда был камнем преткновения. Но «Кэпиталз» прошли и этот заклятый клуб, обыграв его в шести матчах. В финале Восточной конференции должна была побеждать «Тампа», и этому бы никто не удивился. Но в последних восьми периодах «Вашингтон» не пропустил ничего, упершись рогом. И тут спасибо надо сказать вратарю Брэйдену Холтби.

А когда «Вашингтон» вытащил финал у «Вегаса», то комиссар НХЛ Гари Бэттман объявил обладателя «Конн Смайт Трофи» - самого ценного игрока плей-офф, и им стал герой года в нашей рубрике Александр свет Овечкин.

Пусть лучший бомбардир – это Евгений Кузнецов, и он тоже был достоин титула MVP, но Овечкин – это история хождения по мукам. Самый популярный хоккеист мира из года в год оступался в плей-офф и стал уже притчей во языцех. Все были железно уверены, что Ови никогда не завоюет Кубок Стэнли. Но он переборол себя, стал истинно командным игроком – и потом все лето заслуженно купался в фонтанах, пил из серебряной чаши и спал с ней в обнимку.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Двух мнений тут быть не может – конечно, это клуб «Вегас Голден Найтс». История «Вегаса» невероятна. И уже вписана золотыми буквами в летопись НХЛ. Генменеджер Джордж Макфи в «Вашингтоне» работал с переменным успехом – он выбирал на драфте Александра Овечкина, и он же отдавал в «Нэшвилл» почти задаром Филипа Форсберга. Он покинул свой пост в 2014 году. Реанимировал карьеру управленца в «Вегасе» и замечательно поработал на драфте расширения, собрав тот состав, который вы сейчас видите. Он был так хорош и глубок, что пришлось каких-то игроков отдавать за драфт-пики – а это тоже вклад в будущее.

В итоге Макфи был признан генменеджером года в НХЛ, а тренером года стал Жерар Галлан. Если Джордж собрал команду, то Галлан сколотил коллектив. Ну а трагедия в октябре, после которой появился слоган «Vegas strong» («Вегас» силен), еще сильнее объединила болельщиков и хоккеистов. Все понимают, ради кого и за кого они выходят биться на льду.

Мы не ставим точку. История «Голден Найтс» только начинается. Поражение в финале – не трагедия, а прекрасное начало большого пути. «Вегас» в 2018 году стал настоящей хоккейной Золушкой.

НАШИ

Если не говорить об олимпийской сборной, об Овечкине и Кузнецове, то надо отметить в первую очередь Никиту Кучерова. Он набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ, что было зафиксировано весной. А сейчас, к Новому году, он идет по графику на 115 очков. Такого не было с русскими со времен Сергея Федорова и Александра Могильного. Кучеров с видимой легкостью набирает пять очков за матч, а его «Тампа» всех сметает с пути. Осталось теперь что-то выиграть – и с командой, и взять какой-нибудь личный приз.

Артемий Панарин и Сергей Бобровский прекрасны в «Коламбусе», но не хотят продлевать контракты. Сага об их уходе из клуба уже гремит в 2018 году.

Вообще о десятках хоккеистов можно сочинять истории и писать красивые рассказы. А если говорить о сборных, вынося за скобки Олимпиаду, то уходящий год получился для нас не алле:

– Национальная команда впервые за пять лет осталась без медалей ЧМ (6 место);

– Молодежная сборная впервые за восемь лет осталась без медалей ЧМ (5 место);

– Юниорская сборная (до 18 лет) завалила домашний ЧМ в Челябинске/Магнитогорске (6 место), а всего за минувшие семь лет лишь однажды поднималась на пьедестал – бронза в 2017-м.

Все это нужно исправлять.

ЧТО ДАЛЬШЕ

А дальше как раз и будут эти исправления. Ближайший чемпионат мира среди молодежи пройдет вот-вот в Ванкувере, и там сборная России под управлением Валерия Брагина способна взять золото. Взрослый чемпионат мира случится в Братиславе, и там главный тренер Илья Воробьев обязан взять медаль. Иначе может потерять работу. Того же ждут от СКА, который в регулярке проиграл все четыре матча ЦСКА. В «битве белых воротничков» за такие поражения сносят голову.

Пока главный фаворит на Кубок Гагарина – именно ЦСКА, а на Кубок Стэнли – «Тампа». Сверим в апреле-июне, сбудется ли наш прогноз.