Крупнейший в России конный фестиваль «Иваново поле» пройдет в Подмосковье с 29 по 31 июля

Мероприятие состоится на территории пространства Horseka Sport в Ногинском районе. Гостей ждут показательные выступления по драйвингу, поло, конкуру, вестерну, джигитовке, дрессуре и другим конноспортивным дисциплинам.

30 июля в рамках фестиваля пройдут соревнования по конкуру на мощность прыжка высотой от 140 до 180 см. Также в этот день всадники будут бороться за призовые места в зеркальном конкуре, преодолевая барьеры высотой 60 см. Конкурсная программа будет представлена самыми завораживающими маршрутами.

Не менее зрелищной частью фестиваля станут соревнования Jump&Drive 31 июля. Увидеть смесь конкура и автогонок можно будет на Большом поле фестиваля.

Программа также включает в себя ежедневные выступления по выездке. Например, RusANCCE выступит с изящным номером «Котильон» на чистокровных испанских лошадях 30 июля.

31 июля коллектив ассоциации рабочей выездки России наглядно представит слаженную работу тандема всадник-лошадь в трех различных видах испытаний: выездке, прохождении полосы препятствий и тесте на скорость.

В крытом манеже пройдут мастер-классы от знаменитых участников фестиваля и их тренеров на актуальные темы, которые будут интересны всем: и профессионалам, и просто любителям лошадей. Всего в рамках «Иванова поля» на площадках фестиваля будет представлено более 50-ти конных шоу.

Помимо активной конноспортивной программы гостей фестиваля ждет историческая часть программы. На боевом поле впервые будет представлено аутентичное историческое шоу XVII века – цвет конницы Московского царства и соседей: рейтары, крылатые гусары, казаки и поместная конница.

На остальной территории разместятся стрелецкая слобода и петровская деревня, а также десятки детских мастер-классов. За боевым полем будет выстроена зона современного искусства. Гостей и участников фестиваля ждут яркие перфомансы и открытие масштабной скульптурной композиции на конную тематику.