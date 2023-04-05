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Российские конники не будет допущены к международным соревнованиям

Международная федерация конного спорта продлила отстранение вопреки рекомендациям МОК.
05 апреля 2023 14:02
автор: Александр Евграфов

Международная федерация конного спорта (FEI) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, заявил президент организации Ингмар Де Вос.

По словам главы организации, в настоящее время нельзя должным образом определить их соответствие нейтральному статусу.

«Совет FEI обсудил рекомендации МОК от 28 марта по возвращению нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, но по мнению совета FEI, на данном этапе нейтральность не может быть определена и оценена достаточным образом», – цитирует Де Воса портал Inside the Games.

Ранее Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация настольного тенниса (ITTF) заявила о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Российские конники не будет допущены к международным соревнованиям
Международная федерация конного спорта продлила отстранение вопреки рекомендациям МОК.
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