Российские конники не будет допущены к международным соревнованиям

Международная федерация конного спорта (FEI) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, заявил президент организации Ингмар Де Вос.

По словам главы организации, в настоящее время нельзя должным образом определить их соответствие нейтральному статусу.

«Совет FEI обсудил рекомендации МОК от 28 марта по возвращению нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, но по мнению совета FEI, на данном этапе нейтральность не может быть определена и оценена достаточным образом», – цитирует Де Воса портал Inside the Games.

Ранее Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Объединенный мир борьбы (UWW), Международная федерация настольного тенниса (ITTF) заявила о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.