Российские спортсмены выступили на соревнованиях по конкуру в Ташкенте

В Федерация конного спорта России заявили, что российские спортсмены выступили на евразийском зачете этапа Кубка Maxima Masters Eurasia по конкуру в Узбекистане.

Ранее российская спортсменка Дарья Кукушкина в своем Telegram-канале написала, что судья из Польши стал чинить препятствия и стараться не пустить российских участников к выступлению в евразийском зачете.

«При проведении соревнований, объединяющих международные и национальные зачеты, всегда возникают организационные сложности. Определяя порядок старта и разминки, организаторы соревнований по конному спорту руководствуются массой положений и правил, направленных на обеспечение безопасности и равных условий для всех участников турнира. Иногда, особенно при совмещении форматов, возникают недопонимания между судейской бригадой и организаторами. Из указанного вами поста очевидно, что российские спортсмены, поддержанные российской делегацией, сопровождавшей их, выступили после окончания выступлений участников международных соревнований, что соответствует правилам», — приводит слова пресс-атташе федерации конного спорта России Александра Личмана «Спорт-Экспресс».

По словам Личмана, делегация, сопровождающая российских всадников, контролирует все вопросы и в курсе всего происходящего.