Президент Федерации конного спорта России была утверждена членом бюро FEI на четырехлетний срок Решение было принято во время генеральной ассамблеи FEI в Москве.

Глава Федерации конного спорта России Марина Сечина была утверждена на пост члена Международной федерации на четыре года. Об этом было объявлено на генеральной ассамблее FEI, которая впервые прошла в Москве с 16 по 19 ноября.

Победа была достигнута благодаря онлайн-голосованию. Официальное утверждение прошло сегодня во время последнего дня мероприятия.

Напомним, что в сентябре этого года Сечина была избрана на пост президента региональной группы, куда входят такие страны, как Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Иран, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Туркмения, Украина и Узбекистан. Всего в федерацию входит восемь региональных групп.