Президент Федерации конного спорта России была утверждена членом бюро FEI на четырехлетний срок

Глава Федерации конного спорта России Марина Сечина была утверждена на пост члена Международной федерации на четыре года. Об этом было объявлено на генеральной ассамблее FEI, которая впервые прошла в Москве с 16 по 19 ноября.
Победа была достигнута благодаря онлайн-голосованию. Официальное утверждение прошло сегодня во время последнего дня мероприятия.
Напомним, что в сентябре этого года Сечина была избрана на пост президента региональной группы, куда входят такие страны, как Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Иран, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Туркмения, Украина и Узбекистан. Всего в федерацию входит восемь региональных групп.
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