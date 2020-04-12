Елистратов – о карантине: Спортсмены, как и все остальные, тоже ждут информации Ранее президент России Владимир Путин объявил, что карантин продлится до 30 апреля.

Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал о своей жизни во время карантина, а также высказался о возможном возобновлении тренировок.

«Нахожусь дома, в родном городе Уфе. Сижу дома на самоизоляции. Я же профессиональный спортсмен, поэтому как-то пытаюсь поддерживать форму, делать какие-то физические упражнения. Плюс у родителей есть загородный дом, что облегчает жизнь, поэтому могу заниматься на свежем воздухе.

Все хорошо. Главное, родные и близкие здоровы. Все рядом, поэтому все хорошо. Даты возобновления тренировок? Не знаю. Жду ответа из федерации. Спортсмены, как и все остальные, тоже ждут информации», – цитирует Елистратова «Матч ТВ».

Добавим, что на сегодняшний день из-за пандемии коронавируса скончались более 108 тысяч человек.