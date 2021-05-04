CAS отменил 20-летнюю дисквалификацию всадника из ОАЭ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил 20-летнюю дисквалификацию всадника шейха Абдула Азиза бин Фейсала Аль-Касими из ОАЭ, которую тот получил за жестокое обращение с животными.

Напомним, во время соревнований во французском Фонтенбло в 2016 году лошадь спортсмена получила открытый перелом передней правой пушечной кости, в результате чего ее пришлось усыпить.

Согласно заключению патологоанатомического исследования травма была получена в результате блокады нервов животного, вызванной употреблением вещества ксилазина, запрещенного на соревнованиях.

«Хотя косвенные доказательства могут иметь некоторую доказательную ценность, факт остается фактом, что в таком случае, когда речь идет о серьезных обвинениях в жестоком обращении с лошадью, должны быть убедительные доказательства, подтверждающие совершение предполагаемого нарушения правил», — приводит слова арбитров CAS «МК-Спорт».