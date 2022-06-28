iPhone 14 Pro и Max — что известно о новинках?

Хотя компания Apple постоянно анонсирует свои новинки, ожидается, что полгода, которые стартуют с сентября, будут настоящим прорывом. Если обобщить всё то, что можно увидеть на официальных выставках, услышать на презентациях и дополнить всё это инсайдерской информацией, то речь идет сразу о трёх Apple Watch, первой гарнитуре смешанной реальности, обновленных планшетах, приставках, но самое главное – сразу четырёх вариантах iPhone 14.

Одной из самых долгожданных функций iPhone 14 станет обновлённый экран блокировки. Известно, что эта работа длилась в компании больше двух лет, и доработанный экран будет сочетаться с функцией always-on display, которую представят в iPhone 14 Pro. Погода, календарь, биржевой и другие виджеты – к этом мы давно привыкли. Но iPhone 14 Pro точно порадует вас значительно усовершенствованной фронтальной камерой и новой системой тыльных камер (есть даже вариант с 48-мегапиксельным сенсором).

Без чувства прекрасного никуда: любителей изящного привлекут более тонкие рамки вокруг экрана, новый дизайн фронтального выреза для селфи-модуля и сенсоров.

Первые продажи новинки состоятся в начале осени. Изначально продаваться будут две модели – iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Чуть позже появятся и более продвинутые версии, в них смартфон получит 6 гигабайт оперативной памяти и до 1 терабайта встроенной памяти.

Новые iPhone 14 будут иметь, как мы уже сказали, несколько версий: это 6,1-дюймовый, 6,7-дюймовая (максимальная) версия, 6,1-дюймовая (профессиональная) версия и традиционно самый крутой - 6,7-дюймовый Iphone 14 Pro Max. В Max и Pro Max будут установлены толстые выступы для камер, специально для возможности установки в них 48-мп фронтальной камеры, кстати, этот дизайн немного, или даже очень сильно отсылает нас к предыдущим моделям Apple. У профессиональной версии рамки смартфона будут немного уже, чем у более дешевой версии Iphone 14 и Max версии.

Для топовой версии смартфона iPhone 14 Pro Max установили увеличенный дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. Основная камера получит главный датчик 48 мегапикселей и поддержку записи видео с разрешением 8К.

iPhone 14 в стандартной версии будет продаваться примерно за 800 долларов США, iPhone 14 Pro будет стоить в районе 1100 долларов, а его старшая версия Max - $1200.