Взлеты и падения Дженнифер Энистон в карьере и жизни

Дженнифер Энистон – популярнейшая американская киноактриса, обладательница именной звезды на легендарной голливудской Аллее славы.

Она родилась 11 февраля 1969 года. По одним данным, до года семья жида в Греции, по другим – только-только перебралась из Греции в штат Калифорния. Отец – грек по национальности – Янис Анастасакис – начал карьеру на телевидении, поэтому быстро сменил имя на более благозвучное для американского уха - Джон Энистон. Мать – малоизвестная актриса Нэнси Гао, подрабатывала ассистенткой на съемочной площадке.

Когда девочке не было и 10 лет, родители развелись, а она как раз в том возрасте поняла, что хочет быть актрисой. Посмотрела на Бродвее комедийный спектакль – и всё. Отец пытался отговорить дочь, стараясь уберечь от тех проблем, с которыми ему самому пришлось столкнуться. Но первую роль Дженнифер получила благодаря именно отцу. Тот, пользуясь своими связями, пристроил ее в массовку. Первые фильмы – и даже не первые роли. В титрах ее имя не указывали.

Впервые в титрах оказалась в фильме «Малой», где ей достался маленький эпизод.

На кастингах, впрочем, ей всегда предлагали только небольшие эпизоды в сериалах. И ей оставалось лишь ждать и ждать.

И работать. Она была и секретарем в рекламном агентстве, и курьером на велосипеде в Нью-Йорке и продавщицей мороженого, и официанткой – на последней должности аж два с половиной года.

Агенты готовы были ее представлять, но ставили жесткое условие: сбросить 13 кг. Сначала она не соглашалась, но после череды режиссерских отказов сдалась.

И вот в 1994 году она получила роль в сериале «Друзья». Слава на нее обрушилась с первых же серий. Трендом стало всё – от её стрижки до одежды. Её волосы стали товарным знаком – с тех пор она регулярно тратит баснословные суммы на поддержание прически в нынешнем состоянии, скрывая, что от природы она кудряшка (ошибку сделал парикмахер, отрезав лишний локон, и ему пришлось заглаживать вину, выпрямляя волосы – так и появился тот образ, что мы знаем и любим четверть века).

Энистон часто комплексовала из-за того, что была склонна к полноте и обладала истинным греческим профилем – справиться с комплексами помогла киноиндустрия, которая заставила девушку поверить в собственную привлекательность, а также йога, помогающая актрисе поддерживать свое тело в прекрасной физической форме.

Из актрисы-неудачницы она быстро превратилась в одну из самых высокооплачиваемых звёзд начала «нулевых». 10-12 млн за ленту и 1 млн за эпизод – таким был ее гонорар. Артистку 6 раз номинировали на Эмми, а в 2003 году она получила Золотой глобус. В нулевые она регулярно возглавляла рейтинг самых популярных актрис Голливуда.

Образ девушки для романтических комедий с ней был прочно. «Офисное пространство» – фильм, получивший культовый статус, «Брюс всемогущий».

При этом жила не в богемных замках – после первых киноуспехов Дженнифер поселилась в коммуне актеров и режиссеров, которые, как и она, приехали в Голливуд в надежде пробиться в звезды.

Гонорары за ситкомовских «Друзей» она использовала для создания собственной кинофирмы. И первые режиссерские опыты относятся к 2006 году.

Что же касается личной жизни, то здесь всё шло не так благостно, как в кино. Первыми громкими отношениями Дженнифер стал брак с Брэдом Питтом. До этого в личной жизни актрисы были романы с музыкантом Адамом Дьюрицей, а чуть позже – с актером Тейтом Донованом, однако СМИ вспыхнуло активное обсуждение отношений Энистон со знаменитым актером. Парочка официально расписалась в 2000 году и провела вместе целых пять лет, после чего объявили о разводе.

Причиной расставания стала измена Брэда Питта - на съемочной площадке «Мистера и миссис Смит» актер познакомился с Анджелиной Джоли, роковой красоткой, с которой Брэд закрутил страстный роман. Ни Питт, ни Джоли долгое время не подтверждали свои отношения, однако обсуждаемый в СМИ развод Энистон и ее избранника подтвердил догадки фанатов.

Энистон тяжело переживала разрыв с возлюбленным. Утешения она искала в кратковременных романах с коллегами. Ее избранником сначала стал Винс Вон, а затем – Джон Майер.

После выхода на экраны «Охотников за головами» СМИ приписывали Джен роман с партнером по съемочной площадке – Джерардом Батлером, однако актеры опровергли слухи о возможных отношениях.

Cпустя несколько лет она снова пошла под венец. На этот раз ее роман с коллегой, который актриса, наверняка, поначалу рассматривала как возможность отвлечься от рутинных забот, обернулся пышным бракосочетанием. Ее возлюбленный – Джастин Теру – оставил свою избранницу, с которой провел четырнадцать лет, ради Энистон. Парочка сообщила о своих отношениях в 2011 году, а через четыре года они принесли клятвы у алтаря. Чтобы обустроить совместное жилище. Дженнифер на некоторое время исчезла с экранов, решив посвятить время своим новым отношениям.

Отношения Джастина и Дженнифер, несмотря на пышную церемонию, долго не продлились. Уже в 2018 году пресса стала активно обсуждать разрыв пары, причиной которого якобы стала измена Теру.