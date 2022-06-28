ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Взлеты и падения Дженнифер Энистон в карьере и жизни

Она снялась когда-то в культовом ситкоме, благодаря чему получила мировую популярность. При этом если карьера шла по восходящей, то в личной жизни хватало незадач: ей постоянно изменяли любимые мужчины.
Взлеты и падения Дженнифер Энистон в карьере и жизни
28 июня 2022 07:48
автор: Сергей Терехов

Дженнифер Энистон – популярнейшая американская киноактриса, обладательница именной звезды на легендарной голливудской Аллее славы.

Она родилась 11 февраля 1969 года. По одним данным, до года семья жида в Греции, по другим – только-только перебралась из Греции в штат Калифорния. Отец – грек по национальности – Янис Анастасакис – начал карьеру на телевидении, поэтому быстро сменил имя на более благозвучное для американского уха - Джон Энистон. Мать – малоизвестная актриса Нэнси Гао, подрабатывала ассистенткой на съемочной площадке.

Когда девочке не было и 10 лет, родители развелись, а она как раз в том возрасте поняла, что хочет быть актрисой. Посмотрела на Бродвее комедийный спектакль – и всё. Отец пытался отговорить дочь, стараясь уберечь от тех проблем, с которыми ему самому пришлось столкнуться. Но первую роль Дженнифер получила благодаря именно отцу. Тот, пользуясь своими связями, пристроил ее в массовку. Первые фильмы – и даже не первые роли. В титрах ее имя не указывали.

Впервые в титрах оказалась в фильме «Малой», где ей достался маленький эпизод.

На кастингах, впрочем, ей всегда предлагали только небольшие эпизоды в сериалах. И ей оставалось лишь ждать и ждать.

И работать. Она была и секретарем в рекламном агентстве, и курьером на велосипеде в Нью-Йорке и продавщицей мороженого, и официанткой – на последней должности аж два с половиной года.

Агенты готовы были ее представлять, но ставили жесткое условие: сбросить 13 кг. Сначала она не соглашалась, но после череды режиссерских отказов сдалась.

И вот в 1994 году она получила роль в сериале «Друзья». Слава на нее обрушилась с первых же серий. Трендом стало всё – от её стрижки до одежды. Её волосы стали товарным знаком – с тех пор она регулярно тратит баснословные суммы на поддержание прически в нынешнем состоянии, скрывая, что от природы она кудряшка (ошибку сделал парикмахер, отрезав лишний локон, и ему пришлось заглаживать вину, выпрямляя волосы – так и появился тот образ, что мы знаем и любим четверть века).

Энистон часто комплексовала из-за того, что была склонна к полноте и обладала истинным греческим профилем – справиться с комплексами помогла киноиндустрия, которая заставила девушку поверить в собственную привлекательность, а также йога, помогающая актрисе поддерживать свое тело в прекрасной физической форме.

Из актрисы-неудачницы она быстро превратилась в одну из самых высокооплачиваемых звёзд начала «нулевых». 10-12 млн за ленту и 1 млн за эпизод – таким был ее гонорар. Артистку 6 раз номинировали на Эмми, а в 2003 году она получила Золотой глобус. В нулевые она регулярно возглавляла рейтинг самых популярных актрис Голливуда.

Образ девушки для романтических комедий с ней был прочно. «Офисное пространство» – фильм, получивший культовый статус, «Брюс всемогущий».

При этом жила не в богемных замках – после первых киноуспехов Дженнифер поселилась в коммуне актеров и режиссеров, которые, как и она, приехали в Голливуд в надежде пробиться в звезды.

Гонорары за ситкомовских «Друзей» она использовала для создания собственной кинофирмы. И первые режиссерские опыты относятся к 2006 году.

Что же касается личной жизни, то здесь всё шло не так благостно, как в кино. Первыми громкими отношениями Дженнифер стал брак с Брэдом Питтом. До этого в личной жизни актрисы были романы с музыкантом Адамом Дьюрицей, а чуть позже – с актером Тейтом Донованом, однако СМИ вспыхнуло активное обсуждение отношений Энистон со знаменитым актером. Парочка официально расписалась в 2000 году и провела вместе целых пять лет, после чего объявили о разводе.

Причиной расставания стала измена Брэда Питта - на съемочной площадке «Мистера и миссис Смит» актер познакомился с Анджелиной Джоли, роковой красоткой, с которой Брэд закрутил страстный роман. Ни Питт, ни Джоли долгое время не подтверждали свои отношения, однако обсуждаемый в СМИ развод Энистон и ее избранника подтвердил догадки фанатов.

Энистон тяжело переживала разрыв с возлюбленным. Утешения она искала в кратковременных романах с коллегами. Ее избранником сначала стал Винс Вон, а затем – Джон Майер.

После выхода на экраны «Охотников за головами» СМИ приписывали Джен роман с партнером по съемочной площадке – Джерардом Батлером, однако актеры опровергли слухи о возможных отношениях.

Cпустя несколько лет она снова пошла под венец. На этот раз ее роман с коллегой, который актриса, наверняка, поначалу рассматривала как возможность отвлечься от рутинных забот, обернулся пышным бракосочетанием. Ее возлюбленный – Джастин Теру – оставил свою избранницу, с которой провел четырнадцать лет, ради Энистон. Парочка сообщила о своих отношениях в 2011 году, а через четыре года они принесли клятвы у алтаря. Чтобы обустроить совместное жилище. Дженнифер на некоторое время исчезла с экранов, решив посвятить время своим новым отношениям.

Отношения Джастина и Дженнифер, несмотря на пышную церемонию, долго не продлились. Уже в 2018 году пресса стала активно обсуждать разрыв пары, причиной которого якобы стала измена Теру.

Это интересно:
В чём успех боевика «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом?
В чём успех боевика «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом?
Сиквел боевика «Топ Ган» 1986 года, получивший подзаголовок «Мэверик», стал первым в 2022 году фильмом, кассовые сборы которого превысили 1 млрд долларов.
28.06.2022 07:50
автор: Николай Яременко
Взлеты и падения Дженнифер Энистон в карьере и жизни
Взлеты и падения Дженнифер Энистон в карьере и жизни
Она снялась когда-то в культовом ситкоме, благодаря чему получила мировую популярность. При этом если карьера шла по восходящей, то в личной жизни хватало незадач: ей постоянно изменяли любимые мужчины.
28.06.2022 07:48
автор: Сергей Терехов
iPhone 14 Pro и Max — что известно о новинках?
iPhone 14 Pro и Max — что известно о новинках?
Не так давно стали известны сроки появления новых моделей смартфонов. Большая часть инсайдеров утверждает, что серийный выпуск iPhone 14 стартует в августе. Это означает, что скорее всего первые продаже новинки состоятся в сентябре. Рассказываем всё, что знаем о новинке.
28.06.2022 07:47
автор: Николай Яременко
Фитнес для девушек. Как определиться с программой тренировок
Фитнес для девушек. Как определиться с программой тренировок
Лето уже не за горами, а это значит, что нужно выходить из зимней спячки и набирать спортивную форму. Сегодня мы поговорим о женском фитнесе, его направлениях и поможем прекрасной половине человечества осуществить свой спортивный выбор.
03.05.2022 13:47
автор: Антон Купреченков
Медитируют все
Медитируют все
В расписании клубов World Class появилась новая тренировка.
04.04.2022 10:23
автор: Сергей Иванов
Единоборства в фитнес-индустрии — отличный способ поддержания спортивной формы
Единоборства в фитнес-индустрии — отличный способ поддержания спортивной формы
В данном материале мы расскажем о пользе различных видов единоборств, которые представлены в фитнес-клубах.
18.03.2022 17:46
автор: Антон Купреченков
Подарки для любимых от Braun
Подарки для любимых от Braun
Приближается 14 февраля, а это значит, что скоро все влюбленные будут отмечать самый романтичный день в году – День святого Валентина! Это замечательный повод, чтобы устроить необычное свидание, преподнести подарок и еще раз признаться в чувствах любимому человеку или самому себе.
03.02.2022 12:00
Пять советов для тех, кто не хочет расставаться с бегом зимой
Пять советов для тех, кто не хочет расставаться с бегом зимой
31.12.2021 13:52
Как прошло торжественное открытие сезона ГУМ-Каток 2021/2022
Как прошло торжественное открытие сезона ГУМ-Каток 2021/2022
Для миллионов россиян волшебство зимней сказки начинается с красочных украшений на главной площади столицы: с тысячи огней фасадов ГУМа, новогодней музыки на ГУМ-Катке и праздничной суеты традиционной ГУМ-Ярмарки на Красной площади. Главный каток страны на Красной площади и ГУМ-Ярмарка открылись по расписанию!
29.11.2021 07:00
автор: Сергей Иванов
World Class представил собственное фитнес-приложение
World Class представил собственное фитнес-приложение
Сеть фитнес-клубов идет в ногу со временем и постоянно расширяет ассортимент своих продуктов и услуг. 
24.11.2021 21:44
Непомнящий прошел через шахматный ад — и теперь в шаге от битвы за корону с Карлсеном
Ян Непомнящий уверенно лидирует на шахматном турнире претендентов в Мадриде. 27 июня российский гроссмейстер с трудом свел вничью партию с главным конкурентом – Фабиано Каруаной из США.
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» нашел обладателя! Ставка на хоккей превратилась в 4 500 000 рублей
27 июня 2022 года произошло знаменательное событие - был разыгран недельный «Джекпот» в рамках уникальной акции, которую в октябре прошлого года запустила букмекерская компания «Лига Ставок».
Из вечных неудачников — в чемпионы! Как Валерий Ничушкин стал 36-м русским на Кубке Стэнли
Скажи кто года три назад, что Валерий Ничушкин станет одним из героев финала Кубка Стэнли – такого провидца подняли бы на смех. Но ведь стал!
Неверие в будущее или семейные обстоятельства? Почему Хачатурянц покинул РПЛ
Ашот Хачатурянц оставил должность президента РПЛ, которую занимал меньше года. Исполняющим обязанности пока назначен Александр Алаев.
Овечкин — главная звезда РПЛ? Обзор футбольных мемов
Главные события недели в картинках и видосиках.
«Вряд ли Хачатурянц ушел из-за судейских скандалов. Сменить его могли бы Чебан или Иванов». Наумов — об отставке главы РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «Плеймейкеру» добровольный уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской Премьер-Лиги.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 27.06.2022: на кону 5 750 000 рублей!
27 июня 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Ничушкин отобрал Кубок Стэнли у Кучерова и компании! Как «Колорадо» прервал гегемонию «Тампы» в НХЛ (видео)
В шестом матче финала плей-офф НХЛ «лавины» в гостях вырвали волевую победу у «молний» (2:1), выиграли серию (4-2) и впервые за 21 год завоевали Кубок Стэнли.
Бразильский ребус «Зенита». Минус Юри Алберто, плюс Иван и Мантуан?
В стане чемпионов России одного бразильца могут заменить сразу двое новых.
Без Медведева и рейтинга, но с большими деньгами и Сереной. Расклады на Уимблдон-2022
В понедельник 27 июня в Лондоне начинается третий в этом году турнир «Большого шлема».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика