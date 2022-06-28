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В чём успех боевика «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом?

Сиквел боевика «Топ Ган» 1986 года, получивший подзаголовок «Мэверик», стал первым в 2022 году фильмом, кассовые сборы которого превысили 1 млрд долларов.
В чём успех боевика «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом?
28 июня 2022 07:50
автор: Николай Яременко

Кинолента, вышедшая на экраны весной, является продолжением боевика «Лучший стрелок» (Top Gun) 1986 года режиссера Тони Скотта. В свое время эта лента стала культовой. Именно Том Круз и стал мировой кинозвездой. Шли годы, в новой картине события разворачиваются аккурат спустя 36 лет – в 2022 году.

Сюжет пересказать несложно. Пит Митчелл (Мэверик – это его прозвище) все эти годы остается одним из лучших пилотов ВМФ. Он не просто бесстрашный летчик-испытатель - он всему силами избегает повышения в звании, иначе придется приземлиться и работать уже на земле. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга. И вот тут-то и появляются в его жизни глубинные страхи, призраки прошлого.

«Где я?» — такими словами пугает посетителей придорожного кафе капитан авиации. Только что он достиг невероятной скорости на реактивном самолете. Но аппарат не справился, а сам пилот чуть не погиб.

«На Земле!» — отвечает Митчеллу мальчишка, воспринимая героя в обожженном костюме не иначе как пришельца.

В фильме эта реплика смешна. Но она еще и очень важный ключ к пониманию всей ленты. Фильм демонстративно не вписывается в нынешнее время, как не вписывалась и первая часть в мир 80-х. Он очень уж масштабный для нашего постковидного времени, и очень милитаристский для нынешнего военного времени.

Первый фильм был пропагандой сверх любых видимых пределов. После войны во Вьетнаме американские власти пытались всеми силами восстановить репутацию ВМС США. И этот наказ властей был тогда успешно выполнен: выручка в прокате была топовой, а молодые люди только и делали, что искали, как записаться в ряды американских военных. Но было у ленты и второе дно: режиссер Тони Скотт признавался, что основное внимание в фильме отводил отнюдь не любовной линии пилота и инструкторши Чарли, а мужским переживаниям с явно гомосексуальным подтекстом.

«Топ Ган: Мэверик» в этом смысле ничем не отличается: и от тайги до британских морей американская армия всех сильней. А Том Круз круче всей армии вместе взятой. Но всё же он не просто летает, а учит молодых. Разговоры отцов и детей, и все такое. Есть пара актеров, уже засветившихся в ЛГБТ-манифестах деятелей кино. А главную песню к фильму (она звучит на финальных титрах) записала Леди Гага — несравненная квир-королева сегодняшней поп-музыки.

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В чём успех боевика «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом?
В чём успех боевика «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом?
Сиквел боевика «Топ Ган» 1986 года, получивший подзаголовок «Мэверик», стал первым в 2022 году фильмом, кассовые сборы которого превысили 1 млрд долларов.
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