Новый шаг в индустрии фитнеса и здорового образа жизни

В рамках этого сотрудничества партнеры планируют разработать и реализовать ряд социально значимых проектов для повышения физической активности всех категорий населения и увеличения интереса к здоровому образу жизни в целом.

ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава РФ – национальный методический центр в области терапии и профилактики, которые проводит научные исследования, разрабатывает методические материалы в области предупреждения развития наиболее серьезных хронических неинфекционных заболеваний, а также полезные материалы для сохранения здоровья граждан.

Основными причинами смертности в России являются хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ), а именно сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет, заболевания легких и онкология. Известны и факторы риска, борьба с которыми позволит увеличить продолжительность и качество жизни. Один из ключевых факторов риска для большинства ХНИЗ – низкая физическая активность, и основная задача врачей – способствовать ее повышению среди населения.

Сеть фитнес-клубов World Class – один из авторитетнейших экспертов в области здорового образа жизни с огромным практическим опытом и знаниями, накопленными за 29 лет работы в индустрии, компания с широчайшим спектром фитнес-услуг, и в рамках сотрудничества с НМИЦ ТПМ готов предоставить все имеющиеся возможности и активы для решения задач по популяризации фитнеса и здорового образа жизни.

Основная идея сотрудничества – объединить научную базу и знания НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и экспертную практику World Class, чтобы создать современные продукты и программы, которые сделают регулярные занятия фитнесом понятными, привлекательными и доступными для людей самого разного возраста и физического состояния.

Николай Прянишников, генеральный директор «Русской Фитнес Группы» (World Class, UFC Gym Russia): «Наше сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава РФ можно считать по-настоящему знаковым событием для индустрии, подобных прецедентов, когда бы фитнес-компания объединяла силы с авторитетным научно-исследовательским медицинским центром, еще не было. Теперь, сообща, мы сможем помочь как можно большему количеству людей стать грамотнее в вопросах собственного здоровья и физических возможностей, начать, наконец, заниматься фитнесом, а главное - делать это правильно и с пользой для себя. World Class накопил большой практический опыт, которым мы готовы щедро делиться. В конечном счете, наша общая задача – улучшить качество жизни людей, а без движения, фитнеса и спорта сделать это невозможно».

Оксана Драпкина, академик РАН, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ ТПМ Минздрава РФ, главный внештатный специалист по терапии и общеврачебной практике Минздрава России: «Благодаря многочисленным научным исследованиям известно, что образ жизни вносит наиболее значимый вклад в здоровье человека. Доказано, что достаточная физическая активность как для пациентов с хроническими заболеваниями, так и для практически здоровых людей имеет важное значение для увеличения продолжительности жизни. Для реализации любой здоровой привычки нужны несколько компонентов: знания, как это сделать, мотивация и условия для ее внедрения в повседневную жизнь. Сотрудничество с World Class позволит предложить нашим пациентам варианты повышения физической активности, которые будут основаны на как на научном, так и на практическом опыте».

В рамках сотрудничества планируется разработать программы тренировок для людей с самыми распространенными факторами риска и хроническими неинфекционными заболеваниями, которые в дальнейшем будет предложено практиковать пациентам, прошедшим профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

Сотрудничество позволит создать практические рекомендации по физической активности для разных категорий пациентов, повысить квалификацию врачей первичного звена в вопросах фитнеса с помощью методистов World Class, использовать рекомендации врачей НМИЦ ТПМ для создания алгоритма медицинского тестирования клиентов в фитнес-клубах World Class, проводить совместные мероприятия, направленные на привлечение внимания населения к проблемам гиподинамии и многое другое.