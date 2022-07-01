ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Новый шаг в индустрии фитнеса и здорового образа жизни

Крупнейшая российская фитнес-сеть World Class подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава РФ).
Новый шаг в индустрии фитнеса и здорового образа жизни
01 июля 2022 12:09

В рамках этого сотрудничества партнеры планируют разработать и реализовать ряд социально значимых проектов для повышения физической активности всех категорий населения и увеличения интереса к здоровому образу жизни в целом.

ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава РФ – национальный методический центр в области терапии и профилактики, которые проводит научные исследования, разрабатывает методические материалы в области предупреждения развития наиболее серьезных хронических неинфекционных заболеваний, а также полезные материалы для сохранения здоровья граждан.

Основными причинами смертности в России являются хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ), а именно сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет, заболевания легких и онкология. Известны и факторы риска, борьба с которыми позволит увеличить продолжительность и качество жизни. Один из ключевых факторов риска для большинства ХНИЗ – низкая физическая активность, и основная задача врачей – способствовать ее повышению среди населения.

Сеть фитнес-клубов World Class – один из авторитетнейших экспертов в области здорового образа жизни с огромным практическим опытом и знаниями, накопленными за 29 лет работы в индустрии, компания с широчайшим спектром фитнес-услуг, и в рамках сотрудничества с НМИЦ ТПМ готов предоставить все имеющиеся возможности и активы для решения задач по популяризации фитнеса и здорового образа жизни.

Основная идея сотрудничества – объединить научную базу и знания НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и экспертную практику World Class, чтобы создать современные продукты и программы, которые сделают регулярные занятия фитнесом понятными, привлекательными и доступными для людей самого разного возраста и физического состояния.

Николай Прянишников, генеральный директор «Русской Фитнес Группы» (World Class, UFC Gym Russia): «Наше сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава РФ можно считать по-настоящему знаковым событием для индустрии, подобных прецедентов, когда бы фитнес-компания объединяла силы с авторитетным научно-исследовательским медицинским центром, еще не было. Теперь, сообща, мы сможем помочь как можно большему количеству людей стать грамотнее в вопросах собственного здоровья и физических возможностей, начать, наконец, заниматься фитнесом, а главное - делать это правильно и с пользой для себя. World Class накопил большой практический опыт, которым мы готовы щедро делиться. В конечном счете, наша общая задача – улучшить качество жизни людей, а без движения, фитнеса и спорта сделать это невозможно».

Оксана Драпкина, академик РАН, заслуженный врач РФ, директор НМИЦ ТПМ Минздрава РФ, главный внештатный специалист по терапии и общеврачебной практике Минздрава России: «Благодаря многочисленным научным исследованиям известно, что образ жизни вносит наиболее значимый вклад в здоровье человека. Доказано, что достаточная физическая активность как для пациентов с хроническими заболеваниями, так и для практически здоровых людей имеет важное значение для увеличения продолжительности жизни. Для реализации любой здоровой привычки нужны несколько компонентов: знания, как это сделать, мотивация и условия для ее внедрения в повседневную жизнь. Сотрудничество с World Class позволит предложить нашим пациентам варианты повышения физической активности, которые будут основаны на как на научном, так и на практическом опыте».

В рамках сотрудничества планируется разработать программы тренировок для людей с самыми распространенными факторами риска и хроническими неинфекционными заболеваниями, которые в дальнейшем будет предложено практиковать пациентам, прошедшим профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

Сотрудничество позволит создать практические рекомендации по физической активности для разных категорий пациентов, повысить квалификацию врачей первичного звена в вопросах фитнеса с помощью методистов World Class, использовать рекомендации врачей НМИЦ ТПМ для создания алгоритма медицинского тестирования клиентов в фитнес-клубах World Class, проводить совместные мероприятия, направленные на привлечение внимания населения к проблемам гиподинамии и многое другое.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Новый шаг в индустрии фитнеса и здорового образа жизни
Новый шаг в индустрии фитнеса и здорового образа жизни
Крупнейшая российская фитнес-сеть World Class подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава РФ).
01.07.2022 12:09
В чём успех боевика «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом?
В чём успех боевика «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом?
Сиквел боевика «Топ Ган» 1986 года, получивший подзаголовок «Мэверик», стал первым в 2022 году фильмом, кассовые сборы которого превысили 1 млрд долларов.
28.06.2022 07:50
автор: Николай Яременко
Взлеты и падения Дженнифер Энистон в карьере и жизни
Взлеты и падения Дженнифер Энистон в карьере и жизни
Она снялась когда-то в культовом ситкоме, благодаря чему получила мировую популярность. При этом если карьера шла по восходящей, то в личной жизни хватало незадач: ей постоянно изменяли любимые мужчины.
28.06.2022 07:48
автор: Сергей Терехов
iPhone 14 Pro и Max — что известно о новинках?
iPhone 14 Pro и Max — что известно о новинках?
Не так давно стали известны сроки появления новых моделей смартфонов. Большая часть инсайдеров утверждает, что серийный выпуск iPhone 14 стартует в августе. Это означает, что скорее всего первые продаже новинки состоятся в сентябре. Рассказываем всё, что знаем о новинке.
28.06.2022 07:47
автор: Николай Яременко
Фитнес для девушек. Как определиться с программой тренировок
Фитнес для девушек. Как определиться с программой тренировок
Лето уже не за горами, а это значит, что нужно выходить из зимней спячки и набирать спортивную форму. Сегодня мы поговорим о женском фитнесе, его направлениях и поможем прекрасной половине человечества осуществить свой спортивный выбор.
03.05.2022 13:47
автор: Антон Купреченков
Медитируют все
Медитируют все
В расписании клубов World Class появилась новая тренировка.
04.04.2022 10:23
автор: Сергей Иванов
Единоборства в фитнес-индустрии — отличный способ поддержания спортивной формы
Единоборства в фитнес-индустрии — отличный способ поддержания спортивной формы
В данном материале мы расскажем о пользе различных видов единоборств, которые представлены в фитнес-клубах.
18.03.2022 17:46
автор: Антон Купреченков
Подарки для любимых от Braun
Подарки для любимых от Braun
Приближается 14 февраля, а это значит, что скоро все влюбленные будут отмечать самый романтичный день в году – День святого Валентина! Это замечательный повод, чтобы устроить необычное свидание, преподнести подарок и еще раз признаться в чувствах любимому человеку или самому себе.
03.02.2022 12:00
Пять советов для тех, кто не хочет расставаться с бегом зимой
Пять советов для тех, кто не хочет расставаться с бегом зимой
31.12.2021 13:52
Как прошло торжественное открытие сезона ГУМ-Каток 2021/2022
Как прошло торжественное открытие сезона ГУМ-Каток 2021/2022
Для миллионов россиян волшебство зимней сказки начинается с красочных украшений на главной площади столицы: с тысячи огней фасадов ГУМа, новогодней музыки на ГУМ-Катке и праздничной суеты традиционной ГУМ-Ярмарки на Красной площади. Главный каток страны на Красной площади и ГУМ-Ярмарка открылись по расписанию!
29.11.2021 07:00
автор: Сергей Иванов
Обновленный красный болид привезет Леклера к победе! Расклады на Гран-при Великобритании
1 - 3 июля в Сильверстоуне пройдет десятый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и их команд.
Минималка от «Питтсбурга», солнце Майами или шанс на Кубок Стэнли? Что выберет этим летом Малкин
1 июля истек срок контракта Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз». Если стороны не подпишут новое соглашение в ближайшие недели, то наш центрфорвард выйдет на рынок неограниченно свободным агентом.
«Лига Ставок» и другие лидеры рынка получили награды на «Премии РБ»-2022
В Москве прошла церемония вручения наград победителям ежегодной Премии «Рейтинга Букмекеров». Гран-при удостоилась компания «Фонбет».
«Допускаю, что этот Циннбауэр через неделю захочет уехать». Ринат Билялетдинов — о новом главном тренере «Локомотива»
Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Йозефа Циннбауэра.
Когда Месси и Роналду не попадают даже в Топ-20! Marca составила «правильный» рейтинг лучших
Авторитетное испанское издание устроило голосование, выбрав сотню лучших футболистов года, выступавших в Европе. Жюри состояло из 60 журналистов и аналитиков со всего мира, а результаты удивят многих.
Дзюба и другие экс-сборники на выданье! Российские звезды, которые подходят к старту РПЛ без контракта с клубом
«Плеймейкер» выбрал пять самых известных российских футбольных свободных агентов.
Дочь Тутберидзе вышла замуж за США? Межсезонье в фигурном катании
Серебряные призеры последнего чемпионата России в танцах на льду и участники Олимпиады-2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин, похоже, действительно хотят переметнуться из-под нашего флага под звездно-полосатый.
Вернет ли Холлоуэй корону? Выиграет ли Павлович самый опасный бой в жизни? Топ-7 поединков ММА и Bellator в июле-2022
«Плеймейкер» рассказывает о главных боях, которые ждут поклонников ММА в июле 2022 года.
«Не готов побриться под ноль в случае победы над «Зенитом» в Суперкубке». Гильермо Абаскаль — о работе в России
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых днях пребывания в новой команде, уходе из его штаба Андрея Ещенко, предстоящем Суперкубке и трансферах Антона Зиньковского и Мацея Рыбуса.
ЦСКА в компании «Зенита» и «Краснодара», а «Спартак» — второй с конца. Премии LIGA FAIR PLAY – пять лет!
Совместная Премия букмекерской компании «Лига Ставок» и Российской Премьер-Лиги отметила первый юбилей, назвав лауреата пятого по счету сезона РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика