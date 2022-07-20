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Как Микки Рурк забрал роль Роберта Де Ниро

Ровно 35 лет назад на экраны вышел фильм «Сердце ангела», главные роли в котором сыграли Микки Рурк и Роберт Де Ниро.
Как Микки Рурк забрал роль Роберта Де Ниро
20 июля 2022 20:36
автор: Александр Стрельцов
автор фото: AP Images

Картина не собрала множества наград и не была особо успешна в прокате, но до сих пор многие любители ужастиков и триллеров довольно высоко ставят ее в своих рейтингах, в первую очередь отмечая работу сценариста и режиссера Алана Паркера, элегантно объединившего фильм ужасов и детектив. Рассказываем малоизвестные факты создания знакового кино.

РЕЖИССЕР

Основой сюжета фильма стала история главного героя романа Уильяма Хьертсберга «Падший ангел» - частного детектива Гарри Эйнджела, которого, как в итоге оказывается, дьявол нанимает найти самого себя. Продюсер картины Эллиотт Кастнер в качестве режиссера и сценариста привлек англичанина Алана Паркера, к тому моменту уже признанного специалиста, получавшего призы британской киноакадемии за лучший сценарий («Багси Мэлоун»), лучшую режиссерскую работу («Полуночный экспресс») и бравшего гран-при Каннского фестиваля («Птаха»). Паркер охотно взялся за работу, не скрывая, что давно увлечен романом Хьортсберга, в котором органично переплетены элементы нуар-детектива и мистики.

Одной из режиссерских находок Паркера стал перенос времени и места происходящих событий. Из Нью-Йорка (как было в книге) действо переехало в Новый Орлеан, а вместо 1959-го на дворе наступил 1955-й, что по мнению сценариста больше соответствовало антуражу рассказываемой истории. Для этого при съемке отдельных сцен на площадке пришлось отстраивать целые улицы. Заметным режиссерским штрихом стала и сцена с идущим с потолка дождем, которая стала отсылом к «Зеркалу» Андрея Тарковского, талант которого так почитал Паркер. Но если у Тарковского с потолка шел обычный дождь, то у британца – кровавый.

ПРОКАТ

Бюджет 113-минутной картины составил 17 000 000 долларов, а сборы в прокате едва позволили возместить издержки – 17 200 000. Убыточным фильм не стал, но и говорить о его коммерческом успехе не приходится.

НАГРАДЫ

На американской кинопремии Сатурн-1988, вручаемой Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, за работу над «Сердцем ангела» были номинированы Алан Паркер (лучший сценарий), Роберт Де Ниро (лучший актер второго плана) и Лиза Боне (лучшая актриса второго плана), но ни один из номинантов не получил награду. Приз за лучший сценарий ушел Майклу Майнеру и Эдварду Ноймайеру за «Робот-полицейский», Роберта Де Ниро обскакал Ричард Доусон из «Бегущего человека», а лучшей актрисой второго плана была названа Энн Рэмси из «Сбрось маму с поезда.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ

Изначально на роль главного героя было 3 претендента: Роберт Де Ниро, Микки Рурк и Джек Николсон. Последний сам отказался от роли, о чем вряд ли жалел. На уже упомянутой кинопремии Сатурн-1988 Николсон за работу в фильме «Иствикские ведьмы» получил приз лучшему актеру, в то время как от «Сердца ангела» в этой почетной номинации никто представлен не был.

Роберт Де Ниро тоже не был в восторге от персонажа Гарри Эйнджела, и наиболее подходящей для себя определил роль Луи Сайфера – того самого дельца, что и нанимает на работу главного героя для поисков. В итоге Де Ниро явно не прогадал с выбором, что подтверждает победа в номинации «лучший актер второго плана».

Зато Микки Рурк сразу заявил, что Эйнджела должен играть только он и получил эту роль, по сути, на безальтернативной основе, отодвинув на второй план Де Ниро, с чем последний, к слову, вовсе не спорил.

Довольно неожиданно одной из проблемных ролей стал персонаж священника из сцены разговора Сайфера и Эйнджела. Съемки проходили в настоящей церкви, но работавший в ней священнослужитель отказался принимать участие в съемках и на эту роль быль приглашен бывший священник, лишенный своего сана.

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