Кто она – новая рыжеволосая спутница Джонни Деппа

ДЕНЬ, КОГДА ЕДВА НЕ ПЛЕНИЛИ ДЖЕКА ВОРОБЬЯ

Жизнь Джонни Деппа вновь играет всеми красками, хотя еще совсем недавно исполнителю роли Джека Воробья можно было лишь посочувствовать. Началось все в 2016 году, когда супружеская пара решила разорвать отношения. Расставаться мирно в планы Эмбер Херд не входило и она подала на экс-супруга иск, в котором обвиняла актера в домашнем насилие. Бывшая спутница жизни настаивала на возбуждении уголовного дела, а разбирательство длилось несколько месяцев, но после того, как в суде была обнародована запись, на которой в качестве жертвы представал сам Депп, а вовсе не Херд, Джонни был полностью оправдан.

Более того, за все время, что тянулись судебные разбирательства, Депп заметно поиздержался, а заодно не досчитался приличной суммы из-за отказа кинопроизводителей приглашать на съемки актера с сомнительной репутацией. Суд не только оправдал Джонни, но и обязал его бывшую жену выплатить неустойку в размере 15 000 000 долларов. Сам Депп благородно отказывается от присужденных миллионов, а Херд заявляет, что платить не намерена по той причине, что денег у нее элементарно нет. Впрочем, Эмбер в ближайшее время наверняка улучшит свое материальное состояние – готовится к выходу ее книга, в которой она намерена рассказать о совместной жизни с Деппом.

ЖИЗНЬ ДЕППА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сегодня, когда скандальный шлейф больше не преследует Деппа, в его адрес посыпались многочисленные предложения новых ролей. Помимо этого Джонни продолжает выступать как музыкант, так что на невостребованность жаловаться самому знаменитому пиратскому капитану кинематографа не приходится. Не остаются в стороне и дорогие бренды, ранее разорвавшие рекламные контракты с Деппом, а теперь вновь желающие видеть его своим лицом.

Не стоит на месте и личная жизнь 59-летнего актера. Еще во время судебной тяжбы с Херд поклонники артиста обратили внимание на частые и нежные объятия между Джонни и с входящей в его юридическую команду адвокатом Камиллой Васкес. Близкий контакт на людях со знойной брюнеткой фанаты быстро интерпретировали как новый роман, но развития эта история не получила. Сама Васкес, как впрочем и Депп, не стала комментировать ситуацию. Впрочем, рассчитывать на откровенность Камиллы особо не приходилось, ведь подтверждение отношений с клиентом могло нанести вред Джонни во время суда с бывшей супругой, а заодно поставить под серьезное сомнение соблюдение Васкес профессиональных этических норм.

ЧТО ЗА РЫЖАЯ КРАСОТКА

Очередной виток разговоров о новом романе Деппа начался после того, как актер был замечен в Италии с еще одной красоткой. Если после расставания с блондинкой-Херд пошли шутки, что Джонни выбрал брюнетку-Васкес, то теперь спутница артиста оказалась рыжей. В город Перуджа, где проходил джазовый фестиваль, участником которого был и Депп, он приехал с миловидной дамой, имя которой долгое время не удавалось выяснить даже прожженным папарацци.

Многочисленные фотографы следовали за парой попятам, фиксируя как те вместе разъезжали на автомобиле, вместе приехали в концертный зал, беспрерывно общались и явно были довольны друг другом. Но английские журналисты все же смогли докопаться до правды, пусть и не до полной. Оказалось, что рыжеволосая красавица – учительница французского языка, которую актер нанял перед съемками в «Жанне дю Барри». Деппу, не снимавшемуся по уже озвученным причинам несколько лет, предстоит сыграть роль Людовика ХV. Впрочем, предстоящая работа, как и стремление подтянуть французский, не являются препятствием для романтических отношений.