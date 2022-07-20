Пять причин отказаться от джинсов слим. Это не дань моде, а забота о себе

ТЕПЛОВАЯ КАСТРАЦИЯ У МУЖЧИН

Главными модницами были и остаются дамы, но начнем с сильной половины человечества, которая носит узкие джинсы не реже, чем женщины. Главная опасность для джентльменов заключается в перегреве половых органов, которому способствует зауженная форма штанов. Процесс сперматогенеза (созревание мужских половых клеток) идет нормальным образом при условии, что температура в яичках несколько ниже, чем остального тела. В тесных же условиях, когда джинсы предельно плотно прижимают мужские гениталии к телу, эта температура выравнивается, что приводит к нарушению процесса, грозя моднику полным бесплодием. Высокая температура и плохая вентиляция области интимной зоны у женщин может привести к развитию инфекционных заболеваний и появлению опрелостей.

ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ

Не сложно догадаться, что высокий узкий пояс штанов не идет на пользу животу, который оказывается сдавлен. Усиленное давление на живот, особенно когда модник присаживается, может спровоцировать поднятие желудочной кислоты в пищевод, что грозит изжогой. Страдает при этом и кишечник, и печень, и поджелудочная железа, нарушается кровообращение в районе малого таза. Все это может привести к циститу (воспалению мочевого пузыря).

СТРАДАЕТ ПОЗВОНОЧНИК

Ношение тесной одежды может сковывать тазобедренные суставы, вплоть до нарушения их подвижности. Это усиливает нагрузку на позвоночник и может привести как к остеохондрозупояснично-крестцового отдела, так и к растяжению суставной капсулы. При этом узкие джинсы могут перетягивать и суставы, и сосуды, и нервные окончания. Частое ношение такой одежды может привести к жжению и онемению конечностей, а со временем обернуться варикозом (паталогическим изменением вен).

БЕСПЛОДИЕ И НАБОР ВЕСА

Джинсы с заниженной талией могут стать серьезной проблемой для дам зимой. В холодное время года они могут стать причиной переохлаждения поясничной области. Это может стать причиной нарушения работы почек и мочеполовой системы, привести к женскому бесплодию и серьезному заболеванию почек. Помимо этого в зимних условиях может наблюдаться эффект набора лишних килограмм в районе талии. Организм, чуя переохлаждение жизненно важных органов, защищается и старается накопить жир в нужных местах.

АЛЛЕРГИЯ

Если до этого основные претензии были к излишне узкому фасону штанов, то следующий пункт посвящен качеству одежды. Довольно часто недобросовестные производители используют не лучшую краску. Плотно прилегающие к коже джинсы покрашенные таким образом, могут стать причиной аллергических реакций и развитию дерматита.