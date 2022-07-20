Российская здравница: куда поехать подправить здоровье и отдохнуть

СОЧИ

Курортная столица России, расположенная на северо-восточном побережье Черного моря, была и остается самым притягательным местом для отечественных туристов и курортников. Отдых можно выбрать по карману в любое время года: ценник от демократично-умеренного до заоблачного. В городе более 100 галечных пляжей, как платных, так и бесплатных, а у пансионатов и санаториев свои огороженные для купания и загара территории. Для детей есть аквапарки, аттракционы, дельфинарий, ботанический сад, зоопарки, музеи. Для тех, кто постарше – клубы и рестораны. А для всех вместе есть Красная Поляна, где даже в июле можно подышать морозным горным воздухом. Сочи уникальны тем, что здесь каждый может найти себе отдых и развлечение по достатку.

КРЫМ

Любимый курорт со стародавних времен. Масса городов, поселков и сел на полуострове гарантируют комфортный и посильный отдых. Ялта, Феодосия или Коктебель – выбирать только вам. В каждом уголке полуострова вы найдете свое очарование и неповторимую атмосферу.

Кому-то ближе будет Анапа с ее гористой местностью и линией пляжей, что тянется аж 54 км. Другим подойдет Ялта с массой клубов, ресторанов, огороженными пляжами и элитными развлекательными заведениями. Кто-то выберет «богом данную» Феодосию с ее европейским сервисом. И каждый будет прав. Отдых в Крыму – гражданское право каждого россиянина, пусть и оплачиваемое их своего кармана.

СВЕТЛОГОРСК

Незаметно Светлогорск стал одной из курортных столиц России. Хвойные деревья, которые придают местному воздуху особого колорита, давно стали признаком здешнего класса. Подлечиться здесь можно разве что на минеральных источниках (а заодно и душевно поклонникам Канта), но местная горная вода, хвойные деревья и, особенно, калининградский зоопарк, обещают сделать ваш отдых в этом регионе незабываемым.

ЕССЕНТУКИ

Регион Кавказских Минеральных вод, в который имеет право входить и город-герой Ессентуки, имеет полное право позиционировать себя, как один из самых благополучных в стране. Мягкий климат и приятная температура воздуха позволяют назвать этот регион одним из самых благополучных в стране. Минеральные воды – в каждом месте остановки вашего жизненного бега. Питьевая галерея, Курортный парк, Грязелечебница – все к вашим услугам. И именно здесь, вас будут в первую очередь лечить, а не развлекать.

БАЙКАЛ

А вот и главный пресный водоем не только России. Но и мира. Выбирать время года для посещения сей локации не имеет никакого смысла. Здесь хорошо всегда. Летом дуют байкальские ветра, обеспечивающие прохладу, но в это же время вода прогревается, и можно купаться. Есть дорогие отели и палаточные лагеря, а для любителей лечебного отдыха будут интересны не только единственно обитаемый остров Ольхлон, где можно пожить в юрте, но и поселения в Горячинске, известным своими термальными источниками.