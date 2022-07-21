Как и где проводят свое лето звезды: от Бузовой до Тимати

ОЛЬГА БУЗОВА

Если верить социальным сетям, то многогранная Ольга Бузова в данный момент находится в Южной Африке. Скорее всего речь идет не об отдыхе как таковом, а о съемках в новом сезоне телешоу «Звезды в Африке», в котором она задействована в качестве ведущей вместе с Михаилом Галустяном. Судя по фотографиям, которыми Ольга традиционно охотно делится со своими поклонниками в Интернете, Бузова успевает не только в съемках участвовать, но и путешествовать по уникальным африканским местам и наблюдать за животными, которых в нашей лесополосе не встретить.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин по крайней мере часть своего летнего отпуска провел в Москве. 36-летний хоккеист посетил ряд спортивных мероприятий и даже принял участие в контрольном матче футбольного московского «Динамо» в качестве полевого игрока. Форвард вывел бело-голубых на встречу с «Амкалом» в качестве капитана и забил победный гол уже на 11-й минуте, положив тем самым начало разгрома соперников.

ГРИГОРИЙ ЛЕПС

Григорий Викторович пока не уехал жить в Лондон, как грозится много лет, а пребывает в Москве. 16 июля певец отметил свое 60-летие, к чему был приурочен большой концерт в «Лужниках», собравший полные трибуны. Где и как будет отмечать с близкими знаменательную дату артист не сообщал, но отмечать будет непременно. Тем более, что помимо юбилея есть и еще один достойный повод погулять – в день 60-летия певцу, композитору и продюсеру было присвоено звание народного артиста России.

ВИКТОРИЯ БОНЯ

Похоже, что Виктория решила установить рекорд по количеству посещенных за это лето туристических точек. Сначала теледива отправилась в Монако, откуда довольно быстро перебралась в Дубай. Фотографии в соцсетях рассказывают, что в Эмиратах Боня останавливалась в шикарном отеле-небоскребе, из окон номера которого ей открывался потрясающий панорамный вид. Позагорав на местных пляжах Вика отправилась в Иорданию, где прогулялась по историческим местам и даже успела упасть с лошади во время экскурсии, о чем не забыла рассказать своим подписчикам.

ТИМАТИ

Нет пока в Лондоне и Тимати, давно обещающего перебраться в английскую столицу вместе с Лепсом. Глава звездного лейбла отправился со своей близкой подругой Валентиной на греческий остров Миконос, не забыв поделиться со своим подписчикам подробностями люксового отдыха. Тимати показал миру, как пара садится в частный самолет, а потом распаковывает вещи в вилле с потрясающим видом на море. По ленте артиста понятно, что они с Валентиной частые гости на закрытых вечеринках, посещают лучшие пляжи и рестораны острова и не забывают хорошенько тратиться в дорогущих бутиках.