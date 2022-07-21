Заметное перевоплощение: кто из звезд регулярно прибегает к помощи пластических хирургов

ДЕМИ МУР

Красотку Деми именуют едва ли не мировой рекордсменкой по количеству сделанных пластических операций. По мнению специалистов к своим 59 годам актриса перенесла более 30 хирургических вмешательств. В числе проделанных процедур: ринопластика (исправление деформаций носа), липосакция (удаление жировых отложений хирургическим путем) лица, удаление комков Биша (жировых образований на лице), маммопластика (изменение формы или размера молочной железы), абдоминопластика (удаление избытков кожи и жировых отложений) после родов – вот далеко не полный список того, что сделала с собой Мур. Но не сказать, что увлеченность пластической хирургией пошла Деми во вред. В свои почти 60 она выглядит максимум на 45.

ПАМЕЛА АНДЕРСОН

Секс-символ конца прошлого века неоднократно посещала пластических хирургов, делая акцент на маммопластике. Звезда «Спасателей Малибу» никогда не добилась бы всемирной известности без своих шикарных форм. Не оставляла Памела без внимания и свое лицо, но поклонники в большинстве своем следили за изменениями размеров бюста актрисы, который то становилмя больше, то меньше. И так нескончаемое количество раз.

ВИКТОРИЯ БЕКХЭМ

Чтобы получить идеальное лицо Виктории понадобилось почти 25 лет. Свою первую операцию по изменению формы курносого носа она перенесла еще в 1998 году, после чего еще как минимум трижды вносила коррективы. Помимо ринопластики Бекхэм удаляла комки Биша и ямочки на щеках. До поры до времени все шло хорошо, но 8 лет назад певица промахнулась. Попытка исправить овал лица привела к смещению щек, что выглядело просто ужасающе. 3 года понадобилось на то, чтобы исправить ошибку: хирурги вернули скулы на место, сделали пластику подбородка, увеличили губы и исправили зубы. Виктория вновь прекрасна, но, надо полагать, к выбору хирургов и процедурам англичанка теперь будет подходить более осторожно.

КИМ КАРДАШЯН

Всемирную известность Ким принесла операция на ягодицах, сделавшая «пятую точку» Кардашян самой узнаваемой на планете, но и другие части тела девушка не оставила без внимания. Увеличение груди, ринопластика, липосакция живота и бедер, нитевой лифтинг (подтяжка лица), добавление ботокса в скулы, исправление формы подбородка, размера и формы губ. Сама Ким в большинстве процедур не признается, но специалистам не составляет труда указать на зоны хирургического вмешательства.

УМА ТУРМАН

Уму нельзя назвать фанаткой пластической хирургии, но за последние 20 лет она неоднократно обращалась к специалистам. Отметим, что ничего лишнего Турман со своим телом и лицом не делала, а лишь пыталась замедлить ход естественного старения. Актриса делала коррекцию скул, контурную пластику с применением филлеров (уколы, запускающие процесс регенерации клеток), подтяжку шеи и груди, а еще как минимум дважды блефаропластику (изменение формы век и разреза глаз).