Лучшие ленты про супергероев за последнюю четверть века

Далеко не все снятые по комиксам фильмы воспринимаются зрителями на ура, случаются и откровенные провалы. Гадать, насколько успешними окажутся новые проекты Marvel не имеет смысла. Предлагаем вспомнить самые удачные из уже вышедших.

ЧЕЛОВЕК ПАУК

Одна из самых долгоиграющих франшиз студии. Кто бы не был сценаристом или исполнителем главной роли, осечек с паучком не случается. Едва ли не самый любимый зрителями представитель комикс-мира хорош в любых ракурсах и обстоятельствах. Он может целоваться с Кирстен Данст, пытаться перейти на темную сторону или дерзить железному человеку, но его прекрасно знакомую всем историю будут смотреть всегда. Да и подбор актеров в этой франшизе всегда высококлассный, что добавляет стабильности уровню смотрибельности от фильма к фильму.

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ

Самый смешной супергеройский фильм Marvel в истории. Смеяться начинаешь с первых минут и не прекращаешь до самых титров. Сюжетная история сама по себе не банальна, но главной изюминкой картины являются выпуклые, отлично прописанные персонажи. Здесь вам и малость придурковатый звездный лорд Питер Квилл, зеленая красавица Гамора, огромный Дракс, своеобразный Йонду. А говорящее голосом Вина Дизеля дерево и уморительный енот в озвучке Брэдли Купера – настоящие вишенки на геройском торте. Но, главное, шутки, которых в фильме больше, чем в любом другом проекте студии.

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

«Черная пантера» сбрала в прокате больше 1.3 млрд долларов и стала первой картиной студии, выдвинутой на Оскар в номинации «лучший фильм». Единственная претензия к «Пантере» - полное отсутствие юмора, что никак нельзя назвать характерной чертой студии. Все остальное: сюжет, актерский состав, спецэффекты – на высшем уровне. В фрашизе, снятой по комиксам Стэна Ли и Джека Кирби, создана потрясающая страна Ваканда, живущая в своем собственном, надежно огороженном от остальной планеты мирке. Очень органичнно в главной роли смотрится Чедвик Боузман, придавший своему персонажу долю необходимой скромности.

Ваканда – почти классическая утопия, поражающая зрителя своей красотой и гармоничностью. Здесь есть место мирским слабостям, в первую очередь связанных с борьбой за власть, но в нужный момент высокая идея побеждает все слабости.

ТОР

С каждой новой серией юмора только прибавляется. Драматичный сюжет, в котором здорово переплетены нити взаимоотношений главных героев, довольно интересен, хотя злодеи, какую из частей трилогии не возьми, явно подкачали. Не всегда хватает логики и последовательности в событиях, но это ведь история о богах, а не каких-то обладающих сверхспособностями фриках. Прекрасен Локи, который порой затмевает даже Тора, за что, видимо, и получил сольный сериальный проект. Можно подробно разбирать каждую из частей, которые так не похожи друг на друга, но в целом «Тор» стал заметным явлением в геройской вселенной.

ЧЕРНАЯ ВДОВА

Выход этой ленты вызвал много споров в рядах поклонников вселенной Marvel. Многие назвали ее провальной и даже халтурой, но разве может быть плохим фильм, в котором большую часть времени крупным планом на экране показывают несравненную Скарлет Йоханссон. Да, есть нарушение временных пропорций, ведь до выхода «Черной вдовы» мы уже видели гибель любимых героев в «Мстители: финал», но разве это принципиальный момент? Это не классический комикс или геройское кино, а скорее классический шпионский триллер, но как же хороша Наташа Романофф.