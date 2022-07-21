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Как после отпуска вернуться к тренировкам в зале: советы и упражнения

Заканчивается отпуск и наступает пора возвращаться к привычному жизненному распорядку. Главное правило здесь – не переусердствовать. Рассказываем, как не навредить себе, возобновляя спортивные тренировки, от которых организм отвык за время летнего отдыха.
Как после отпуска вернуться к тренировкам в зале: советы и упражнения
21 июля 2022 20:03
автор: Александр Стрельцов
автор фото: popsugar.com

ШАГ ЗА ШАГОМ

Как бы сильно вы не любили заниматься спортом, как бы душа не рвалась обратно в зал, не спешите. Даже если ваш отпуск длился всего пару недель, не стоит сразу возвращаться к доотпускным нагрузкам. Сделайте просто зарядку, отправьтесь на прогулку или легкую пробежку, поработайте с собственным весом дома и лишь потом отправляйтесь в зал. Формула здесь довольно проста: чем дольше длился ваш отпуск, чем дольше вы не тренировались, тем ниже интенсивность тренировок после перерыва.

ТРЕНЕР В ПОМОЩЬ

Одной из самых распространенных постотпускных проблем является потеря мотивации. Заставить себя вернуться к физическим нагрузкам после теплых морей и вкусных ресторанов под силу не каждому. В такой ситуации тренер может стать незаменимым помощником, который и лениться не позволит, и неуместные сверхнагрузки исключит. Помимо этого опытный специалист поможет подобрать правильный рацион питания, благодаря которому организму будет проще восстановиться и вернуться к привычному ритму.

РАЗНООБРАЗЬТЕ ТРЕНИРОВКИ

Если даже тренер не в силах заставить вас с улыбкой идти в зал, то попробуйте сменить обстановку и направленность. Можно сходить на урок танцев, поработать с тренером по боксу или кроссфиту, посетить бассейн, поиграть в футбол. Смена декораций и видов спорта обязательно пойдет на пользу.

НЕ НАДО МНОГО УПРАЖНЕНИЙ

Не стоит работать надо всем и сразу. В первые после отпуска недели сконцентрируйтесь на базовых упражнениях, при выполнение которых задействованы несколько мышечных групп. Точечная проработка мышц может стать настоящим шоком, который лишь навредит. А вот над проблемными зонами поработать отдельно стоит. Чаще всего наиболее пострадавшими оказываются мышцы пресса.

Поработайте над квадрицепсом – выпады, приседания, задней поверхностью бедра – сгибание ног на тренажере, над мышцами спины – подтягивание, вертикальная и горизонтальная тяга, мышцами груди – жим лежа или на тренажере, дельтовидной мышцей и трицепсом (гиря сидя), постойте в планке. Все остальное – через месяц.

ПИТАНИЕ

Ограничивать себя сразу во всем не стоит точно. Постепенно возвращайтесь к привычному рациону, плавно отказываясь от вредностей. В первую очередь следует исключить мучное и сладкое. Постепенно заменяйте углеводы белковой пищей и зеленью. Прием пищи частый (4-5 раз в день), но порции небольшие. Высыпайтесь, чаще бывайте на свежем воздухе, пейте больше воды. Эти не самые хитрые советы позволят вам за 2-3 недели вернуться к привычной форме.

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