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Сможет ли приквел «Игры престолов» повторить успех первой части

Во второй половине августа выйдет первая серия фэнтезийного сериала «Дом дракона», который станет приквелом легендарной эпопеи «Игры престолов». После оглушительного успеха первой части авторы рассчитывают, что и вторая не оставит зрителей равнодушными.
Сможет ли приквел «Игры престолов» повторить успех первой части
21 июля 2022 20:03
автор: Александр Стрельцов
автор фото: HBO.com

АВТОР ПРЕЖНИЙ

О съемках приквела было объявлено еще в 2019 году, но работа началась лишь в апреле 2021, а в феврале 2022 была отснята последняя из 10 серий. Премьера первой серии состоится 21 августа, а интервал между сериями, как и прежде, составит одну неделю. Сериал снят по книге Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь» и сюжетно связан с книгой этого же автора «Восхождение дракона».

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ «ИГР ПРЕСТОЛА»

Создатели уверяют, что постарались сохранить подлинный дух оригинального сериала, но постарались добавить в него что-то новое и уникальное. Шоураннер проекта Мигель Сапочник рассказал, что у «Дома дракона» будет свой узнаваемый авторский почерк, но в первую очередь при работе над сериалом съемочная бригада старалась не отойти от связи с «Игрой престолов», которая произвела в свое время фурор в мире синематографа.

Для того, чтобы добавить новых красок в картину были привлечены Клэр Килнер, известная по работе с «Алиенист: Ангел тьмы», и Гита Патель, сделавшая себе имя на сериале «Ведьмак». Музыку к «Дому дракона» написал знаменитый ирано-немецкий композитор Рамин Джавади, работавший на «Игре престолов» и на разных фильмах студии Marvel.

СЮЖЕТ

События «Дома дракона» происходят примерно за 200 лет до истории рассказанной в «Игре престолов». В центре сюжета «Танец драконов» - война между представителями правящего рода Таргариенов за власть в Вестеросе. На право восседать на Железном троне претендуют единственная дочь короля Визериса от первого брака – принцесса Рейнира Таргариен и вторая жена короля – Алисента Хайтауэр. После смерти Визериса двор при выборе наследника разделился на сторонников Рейниры (черные) и Алисенты (зеленые), что и привело к кровопролитной гражданской войне.

«Если вы хотите узнать немного больше о том, о чем будет в сериале… ну, я не могу раскрывать подробности, - рассказал Джордж Мартин в соцсетях. Но вы можете примерно представить сюжет, объединив антологии, над которыми я работал с Гарднером Дозуа – «Смертельно опасны» и «Негодяи», а затем от этого сразу же перейти к истории архимейстера Гилдейна и роману «Пламя и Кровь» в целом».

БУДУТ ЛИ ДРУГИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Телеканал НВО сообщил о выпуске как минимум трех проектов из вселенной «Игры престолов». Один из них будет посвящен принцессе Нимерии, которая за 1000 лет до описанных в «Игре престолов» событий отправляется на юг Вестероса, чтобы спасти остатки своей армии после сокрушительного поражения в войне.

Другой сериал расскажет о Блошином дне – том самом злачном месте, где пряталась Арья в первых сезонах после побега, эдаких трущобах Королевской гавани, где находили приют бедняки столицы Семи королевств.

Еще один проект расскажет о морских похождениях Корлиса Велариона, который помог взойти на трон Эйгону Таргариену и его роду.

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