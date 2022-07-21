Сможет ли приквел «Игры престолов» повторить успех первой части

АВТОР ПРЕЖНИЙ

О съемках приквела было объявлено еще в 2019 году, но работа началась лишь в апреле 2021, а в феврале 2022 была отснята последняя из 10 серий. Премьера первой серии состоится 21 августа, а интервал между сериями, как и прежде, составит одну неделю. Сериал снят по книге Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь» и сюжетно связан с книгой этого же автора «Восхождение дракона».

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОТ «ИГР ПРЕСТОЛА»

Создатели уверяют, что постарались сохранить подлинный дух оригинального сериала, но постарались добавить в него что-то новое и уникальное. Шоураннер проекта Мигель Сапочник рассказал, что у «Дома дракона» будет свой узнаваемый авторский почерк, но в первую очередь при работе над сериалом съемочная бригада старалась не отойти от связи с «Игрой престолов», которая произвела в свое время фурор в мире синематографа.

Для того, чтобы добавить новых красок в картину были привлечены Клэр Килнер, известная по работе с «Алиенист: Ангел тьмы», и Гита Патель, сделавшая себе имя на сериале «Ведьмак». Музыку к «Дому дракона» написал знаменитый ирано-немецкий композитор Рамин Джавади, работавший на «Игре престолов» и на разных фильмах студии Marvel.

СЮЖЕТ

События «Дома дракона» происходят примерно за 200 лет до истории рассказанной в «Игре престолов». В центре сюжета «Танец драконов» - война между представителями правящего рода Таргариенов за власть в Вестеросе. На право восседать на Железном троне претендуют единственная дочь короля Визериса от первого брака – принцесса Рейнира Таргариен и вторая жена короля – Алисента Хайтауэр. После смерти Визериса двор при выборе наследника разделился на сторонников Рейниры (черные) и Алисенты (зеленые), что и привело к кровопролитной гражданской войне.

«Если вы хотите узнать немного больше о том, о чем будет в сериале… ну, я не могу раскрывать подробности, - рассказал Джордж Мартин в соцсетях. Но вы можете примерно представить сюжет, объединив антологии, над которыми я работал с Гарднером Дозуа – «Смертельно опасны» и «Негодяи», а затем от этого сразу же перейти к истории архимейстера Гилдейна и роману «Пламя и Кровь» в целом».

БУДУТ ЛИ ДРУГИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Телеканал НВО сообщил о выпуске как минимум трех проектов из вселенной «Игры престолов». Один из них будет посвящен принцессе Нимерии, которая за 1000 лет до описанных в «Игре престолов» событий отправляется на юг Вестероса, чтобы спасти остатки своей армии после сокрушительного поражения в войне.

Другой сериал расскажет о Блошином дне – том самом злачном месте, где пряталась Арья в первых сезонах после побега, эдаких трущобах Королевской гавани, где находили приют бедняки столицы Семи королевств.

Еще один проект расскажет о морских похождениях Корлиса Велариона, который помог взойти на трон Эйгону Таргариену и его роду.