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Когда и о чем будет четвертый Джон Уик

Кадр из четвертой части фильма «Джон Уик» просочился в сеть и встревожил сердца поклонников убийственной франшизы. На кадре главный герой в исполнении Киана Ривза находится в заставленной свечами комнате и над чем-то размышляет. До долгожданной премьеры остается все меньше времени.
Когда и о чем будет четвертый Джон Уик
22 июля 2022 16:06
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Netflix

КОГДА ПРЕМЬЕРА

Родготовка к съемкам четвертой части «Джона Уика» начались в мае 2019 года сразу после того, как состоялась премьера «Джон Уик 3». Год спустя из-за пандемии коронавируса предпроизводственный этап был приостановлен, а премьерный показ, назначенный на 21 мая 2021 года, сначала был перенесен на год, а зетем и еще на один. Полноценный съемочный процесс начался лишь в июне 2021 года, а новой датой премьеры стало 24 марта 2023 года.

СЮЖЕТ

Четвертая часть станет сиквелом предыдущей и даст развитие истории обаятельного убийцы, которому так хочется сопереживать. Подробности создатели картины держат в секрете, но постановщик Чад Стахелски позволил фанатам немного заглянуть на съемочную площадку. Он рассказал, что новая серия станет логичным продолжением трех предыдущих и закроет многие сюжетные линии. Помимо этого Стахелски пообещал, что будет введена масса новых персонажей, каждый из которых позволит по-новому взглянуть на прошлое и настоящее главного героя.

Постановщик так же отметил, что Киану Ривз во время съемок был как всегда великолепен, а для повышения уровни смотрибельности к съемкам были привлечены уникальные команды каскадеров со всего мира. Нет сомнений, что и сам актер в ответ готов сказать много теплых слов, ведь роль Джона Уика в свое время реанимировала карьеру Киану Ривза.

Напомним, что «Джон Уик 3» завершился на том, что главный герой нашел приют у Голубиного короля, которого играет Лоренс Фишберн. Король уверял, что готов начать войну против Правления кланов. Парочка, прекрасно знакомая еще по «Матрице», перейдет к наступательным действиям. Вероятно, в этом направлении и будет развиваться сюжетная линия. Чад Стахелски предупреждает, что поклонникам франшизы не стоит ждать счастливой развязки, а заодно намекнул, что весомую роль в четвертой части сыграет наемница София. Та самая, что помогала Джону Уику в предыдущей серии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сценарист Дерек Колстад, работавший над всеми частями франшизы, уже заявлял, что создателям необходимо остановиться на четвертом фильме. Но уже известно, что будет снята как минимум еще одна часть, работа над которой начнется сразу после завершения съемок четвертой.

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