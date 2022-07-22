Лучшие костюмы косплееров на Comic Con-2022

Вот и на этот раз от разнообразия образов на ежегодном слете любителей супергеройских и не только комиксов рябило в глазах. Рассказываем о самых интересных и распространенных костюмах. Но не о тех, что можно готовыми купить в магазине, а которые можно надеть без лишних финансовых вложений.

ГАРРИ ПОТТЕР

Джоан Роулинг задала моду на долгие годы вперед и встретить мальчугана Гарри с узнаваемым шрамом на лбу можно не только на фестивалях, но и практически на любой костюмированной вечеринке или детском утреннике. Мантия, шарфик правильной расцветки, нарисованный шрам на лбу и обязательно круглые очки – все, образ готов. Именно Гарри Поттеры чаще всего и встречаются в толпе поклонников комиксов.

ЛАРА КРОФТ

Не обязательно формами тела быть похожей на Анджелину Джоли или хотя бы Алисию Викандер, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что перед ним именно Лара Крофт. Волосы зачесаны назад, майка-алкоголичка любой расцветки, коротенькие шортики и пристегнутая кобура с пистолетом на бедре. Не важно сколько вам лет и в какой вы физической форме. Вас точно узнают, даже если вы темнокожая сумоистка.

ТОР

Еще один удачный вариант для ленивых или начавших готовиться к фестивалю в самый последний момент. Студия Marvel подарила нам замечательного персонажа, примерить наряд которого способен каждый. Главное – молот. Без него Тор – не Тор. Красный плащ, нарукавники и прочие доспехи – вторично. Достаточно молота и плаща, чтобы быть идентифицированным. Намного сложней с волосами. Белокурый красавец Крис Хемсворт, сыгравший сына Одина, задал довольно высокую планку, дотянуться до которой без парика подавляющему большинству косплееров не по силам.

ГЭНДАЛЬФ

Волшебник из «Властелина колец» - персонаж любимый многими и доступный для любого косплеера. Мантия, длинная борода и волосы – вот вы и Гэндальф. Но у одного из самых простых костюмов есть и пара недостатков. Ваш Гэндальф будет точно узнан, если под костюмом скрывается высокий, но не крупный человек. Переодеваем Гендельфом пухляша, и на выходе получаем Рубиуса Хагрида из «Гарри Поттера». Есть вопрос и по выбору цвета. Даже если вам по душе больше Гэндольф серый, лучше выбрать наряд Гэндальфа белого. А то опять может получиться Хагрид.

ДЖОКЕР

Еще один вариант, который, правда, потребует привлечения сторонней помощи. Образ неоднозначного злодея Джокера является одним из самых узнаваемых и обожаемым в мире. Джокера вы можете встретить на каждом шагу: на корпоративе, на новогодней елке, на аватарке в интернете. Все что требуется – правильно нанести макияж, а сделать это собственноручно большинство мужчин не способны. Все остальное: цвет и форма прически, пиджак, бабочка или галстук – не так важно. Ну и улыбаться не забывайте.