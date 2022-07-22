Это еще не конец: Херд подает аппеляцию на приговор по делу Деппа

Все началось еще в 2016 году, когда пара Депп – Херд решила разбежаться. Тогда актриса, ставшая знаменитая не только благодаря браку с Деппом, но и своей работе в сериале «Мыслить как преступник» и фильмах «Лига справедливости Зака Снайдера» и «Аквамен», не просто не была согласна на мирный развод, но и пошла в решительное наступление. Эмбер подала в суд на Джонни, обвинив его в домашнем насилие.

Разбирательство длилось несколько лет, в ходе которых от услуг актера с подмоченой репутацией отказались все киностудии, а крупные бренды поспешили разорвать с Деппом многомиллионные контракты. В ходе судебных разбирательств командой адвокатов Джонни была представлена запись, на которой потерпевшей от домашнего насилия стороной предстал сам актер, а не Херд. После этого Депп подал иск о защите чести и достоинства, который был удовлетворен 1 июня 2022 года.

Казалось, что точка в деле была поставлена именно в тот день. Коллегия присяжных признала Эмбер виновной в клевете и обязала выплатить экс-супругу компенсацию в размере 10 000 000 долларов. Но как бы не так. Херд с решением суда категорически не согласна и подает аппеляцию, о чем заявила на следующий же день после оглашения приговора.

Представляющие интересы актрисы адвокаты уверяют, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого приговора. Они намерены обжаловать решение суда, но в данный момент ждут ответной реакции на подачу аппеляции. Юристы Деппа в свою очередь не сомневается, что решение останется неизменным.

Будет ли принята аппеляция в принципе – предсказать сложно. Пересмотр дела вовсе не гарантирует Херд удачного исхода, а за сам факт подачи аппеляции ей придется заплатить порядка 10 000 000 долларов в качестве залога. Учитывая, что таку же сумму Эмбер должна Деппу, выплачивать которую в виду отсутствия она не собирается, денежный вопрос может поставить крест на надеждах экс-спутницы Джека Воробья повернуть дело в нужную сторону.

Вполне вероятен и вариант с банкротством Херд, которой на данный момент не остается ничего другого, кроме как признать собственную неплатежеспособность. У актрисы есть контракт на написание книги о совместной жизни с Джонни Деппом, гонорар по которому составит порядка 15 000 000 долларов, но деньги-то ей нужны уже сейчас.