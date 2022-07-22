Курс на электромобили: какие модели из Китая могут потеснить Теслу

XIAOMI

Никакой ошибки. Еще год назад ведущий китайский производитель смартфонов заявил, что в ближайшие 10 лет потратит порядка 10 миллиардов долларов на производство электромобилей. Под эти задачи планируется построить в Пекине завод с годовой производительностью 300 000 единиц и уже приглашен Ли Тяньюань, работавший главным дизайнером внешнего вида BMW IX. Первый прототип Xiaomi собирается представить публике уже в следующем месяце, а начало массового производства намечено на 2024 год. Всего планируется запустить в производство 4 модели, самая доступная из которых будет стоит порядка 150 000 юаней (примерно 1 200 000 рублей).

H ONGQI

Ещее один китаец, который планирует покорить отечественный авторынок. Планируется, что в Россию поступят 4 новых модели производителя, одна из которых будет на электрической тяге. Речь идет о паркетнике Е-НS9. В данный момент идет процесс сертификации новых моделей, но кроссовер уже можно заказать. Привезти обещают уже ближайшим летом. Цена, что и говорить, кусается: от 9 700 000 до 13 000 000 рублей, но марка изначально позиционировалась как премиальная и носила прозвище «китайский Роллс-Ройс». Собственно и внешний вид самого дорогого в линейке производителя автомобиля под стать – эдакий симбиоз Роллс-Ройса зачем-то решившего породниться с Volvo 90. Суммарная отдача силовой установки составит 551 л.с., а пройденное без подзарядки расстояние – 690 км.

COVIN

На этой неделе свои новинки представила компания Covin Motors, предложившая покупателям 2 электоромобиля – компактный трехдверный Covin i-EA 01 и пятидверку i-EA 02. Начало продаж запланировано на первый квартал следующего года.

I-EA 01 будет доступен в двух вариантах: на 2 и 4 пассажира. Силовая установка выдает честные 47 л.с., а запас хода составит в зависимости от выбранной батареи 155, 210 или 300 км.

I-EA 02 будет способен вместить 4 или 5 человек (в зависимости от выбранной комплектации, задний диван на 2 или 3 пассажиров). Автомобиль потянут 68 л.с., а запас хода составит 210, 300 или 400 км.

WELTMEISTER

А вот и бюджетный вариант электроповозки. Первый электромобиль этой китайской марки сошел с конвеера в 2017 году, но за столь короткий срок уже нашел своего покупателя. Главное преимущество «народного чемпиона» - доступность. Именно на низший ценовой сегмент и был наведен прицел изначально. Скромно и со вкусом. Да, простенько, да, внешне похоже на Форд Фокус, но, если ценник будет гуманным, кто на это будет смотреть. В данный момент ведутся переговоры относительно дилерства, но, учитывая озвученные вводные, шансы попасть на наш рынок у Weltmeister довольно высокие.