Звездные дети: кто из детей знаменитостей снялся для обложек глянца

Вивьен и Нокс (Питт и Джоли)

Для знаменитостей уже стало доброй традицией демонстрировать фотографии своих новорожденных детей. С одной стороны умилительные фотки положительно влияют на их имидж, а с другой - это хорошая возможность прилично заработать.

Перечисление звезд, чьи младенцы появлялись на глянцевых обложках, может занять слишком много времени. Упомянем лишь самые запоминающиеся случаи.

Чемпионами в самой юной номинации являются Брэд Питт и Анджелина Джоли. Звездная пара продала фотографии своих близнецов - Вивьен и Нокса – журналу People за 14 000 000 долларов. Неплохо нажилась семейка и на продаже фоток своего первого совместного ребенка – Шайло Нувель, публикация снимков которой принесла около 5 000 000.

Неплохо нажились на снимках новорожденных детей Дженифер Лопес и Марк Энтони, которые, как и предыдущая пара уже не вместе. Певица и танцор срубили за фотки своих близнецов – Макса и Эмми – порядка 6 000 000 долларов.

Перечисление имен заработавших на фотографиях детей займет уйму времени. Гонорар за публикацию малышей звезд первой величины редко бывает меньше 1 000 000 долларов. Другое дело, что далеко не все даже за большие деньги соглашаются выставлять своих детишек на всеобщее обозрение с первых же дней жизни.

Ромео Бекхэм

Кто бы сомневался, что отпрысков футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Адамс, которых в свое время называли самой красивой парой на планете, ждет красивое будущее и обложки журналов. Первым дорожку в мир красоты проложил Бруклин Бекхэм, на счету которого уже десятки съемок, участие в модных показах и сотрудничество с крупнейшими брендами.

Тем же путем, похоже, решил пойти и его младший брат Ромео, который попал на обложку итальянского L’Uomo Vogue, что привело в восторг маму Викторию.

Эвер Габо Андерсон

Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона очень похожа на мать. Так что ничего удивительного в том, что уже к 15 годам Эвер красовалась на обложках Jalouse, Love Magazine или Flaunt нет. Отдельной строкой стоит упомянуть и о совместной с мамой фотосессии для Vogue Arabia. Будущее девушки предрешено. Роль Вэнди в «Питере Пэне», похоже, не оставляет ей выбора и дочка Йовович обречена на актерскую карьеру.

Майя Хоук

24-летняя дочь актрисы Умы Турман и актера Итана Хоука уже давно самостоятельная личность. В ее послужном списке роли в «Маленьких женщинах» и «Однажды в… Голливуде» и других картинах, участие в рекламных кампаниях таких брендов как Calvin Klein и Miu Miu. Сейчас же Майя попала на обложку журнала As if Magazine. Съемка проходила в рамках промо ее второго музыкального альбома «Moss», который выходит в конце сентября. Первая пластинка Хоук «Blush» вышла в 2020 году.