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Звездные дети: кто из детей знаменитостей снялся для обложек глянца

Появиться на обложке модного журнала суждено далеко не каждому, но для звезд это обыденность. Причем распространяется это не только на самих селебрити, но и на их отпрысков, некоторые из которых обязаны этому исключительно собственному появлению на свет, а другие сами добились подобной чести и рассматриваются как самостоятельные личности, а не просто носители известной фамилии.
Звездные дети: кто из детей знаменитостей снялся для обложек глянца
26 июля 2022 21:50
автор: Александр Стрельцов

Вивьен и Нокс (Питт и Джоли)

Для знаменитостей уже стало доброй традицией демонстрировать фотографии своих новорожденных детей. С одной стороны умилительные фотки положительно влияют на их имидж, а с другой - это хорошая возможность прилично заработать.

Перечисление звезд, чьи младенцы появлялись на глянцевых обложках, может занять слишком много времени. Упомянем лишь самые запоминающиеся случаи.

Чемпионами в самой юной номинации являются Брэд Питт и Анджелина Джоли. Звездная пара продала фотографии своих близнецов - Вивьен и Нокса – журналу People за 14 000 000 долларов. Неплохо нажилась семейка и на продаже фоток своего первого совместного ребенка – Шайло Нувель, публикация снимков которой принесла около 5 000 000.

Неплохо нажились на снимках новорожденных детей Дженифер Лопес и Марк Энтони, которые, как и предыдущая пара уже не вместе. Певица и танцор срубили за фотки своих близнецов – Макса и Эмми – порядка 6 000 000 долларов.

Перечисление имен заработавших на фотографиях детей займет уйму времени. Гонорар за публикацию малышей звезд первой величины редко бывает меньше 1 000 000 долларов. Другое дело, что далеко не все даже за большие деньги соглашаются выставлять своих детишек на всеобщее обозрение с первых же дней жизни.

Ромео Бекхэм

Кто бы сомневался, что отпрысков футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Адамс, которых в свое время называли самой красивой парой на планете, ждет красивое будущее и обложки журналов. Первым дорожку в мир красоты проложил Бруклин Бекхэм, на счету которого уже десятки съемок, участие в модных показах и сотрудничество с крупнейшими брендами.

Тем же путем, похоже, решил пойти и его младший брат Ромео, который попал на обложку итальянского L’Uomo Vogue, что привело в восторг маму Викторию.

Эвер Габо Андерсон

Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона очень похожа на мать. Так что ничего удивительного в том, что уже к 15 годам Эвер красовалась на обложках Jalouse, Love Magazine или Flaunt нет. Отдельной строкой стоит упомянуть и о совместной с мамой фотосессии для Vogue Arabia. Будущее девушки предрешено. Роль Вэнди в «Питере Пэне», похоже, не оставляет ей выбора и дочка Йовович обречена на актерскую карьеру.

Майя Хоук

24-летняя дочь актрисы Умы Турман и актера Итана Хоука уже давно самостоятельная личность. В ее послужном списке роли в «Маленьких женщинах» и «Однажды в… Голливуде» и других картинах, участие в рекламных кампаниях таких брендов как Calvin Klein и Miu Miu. Сейчас же Майя попала на обложку журнала As if Magazine. Съемка проходила в рамках промо ее второго музыкального альбома «Moss», который выходит в конце сентября. Первая пластинка Хоук «Blush» вышла в 2020 году.

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Звездные дети: кто из детей знаменитостей снялся для обложек глянца
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