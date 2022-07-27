Голые фотосессии звезд: кто еще кроме Дженифер Лопес замечен в откровенных рекламных кампаниях

Дженифер Лопес

В свои 53 года совсем недавно вышедшая-таки за Бена Аффлека Джей Ло появилась на снимках без нижнего белья. Случилось это в рамках рекламной кампании ее новых средств по уходу за телом, где Джен собственным примером демонстрирует эффективность подтягивающего крема для ягодиц бренда JLO Beauty. Как признается сама певица, она давно мечтала создать крем, который помогал бы эффективно бороться с целлюлитом, а не просто разместить собственное имя на тюбике с первым попавшимся средством.

Ирина Шейк

Известная не только своими идеальными формами и красотой, но о отношениями с Криштиану Роналду модель раздевалась для рекламы Calvin Klein. В отличие от большинства подобных сников, Ирина не прекрывает грудь рукой и не прячет ее за каким-либо предметом. Девушка обнимается с партнером, на котором, как и на ней, нет ничего кроме брюк соответствующего бренда.

Жизель Бюндхен

Одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире предыдущего десятилетия обрела известность во многом благодаря обноженной фотосессии для Dior. Не сказать, что снимкм бразильянки, работавшей ангелом «Victoria’s Secret», но для своего времени, как и для дома Dior, это был очень смелый и рисковый шаг. Приоткрытые формы Жизель пришлись по душе далеко не всем консервативным клиенткам Dior, но рекламная кампания вызвала серьезный ажиотаж в мире моды.

Роузи Хангтингтон-Уайтли

Еще один экс-ангел «Victoria’s Secret», которому не привыкать представать перед публикой в неглиже. Спутница жизни и мать детей актера Джейсона Стетхэма рекламирует купальники и сексуальное нижнее белье и является лицом линейки Mark & Spencer.

Рианна

Американской певице не единожды доводилось участвовать в откровенных фотосессиях. Еще больше 10 лет назад Рианна появлялась обнаженной на обложке Esquire, а относительно недавно на неделе моды в Нью-Йорке она разделась уже для собственного брендаю. Девушка привела в восторг экспертов и поклонников, представив новую коллекцию марки белья для женщин разной комплекции.