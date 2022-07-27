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Играем в ретро: топ-5 лучших игр для Sega и Dendy

Практически каждому, чье детство и юность пришлись на 90-е годы, доводилось держать в руках джойстик от первых игровых приставок, сотворивших настоящий переворот в игровой индустрии. Именно Dendy, а чуть позже и Sega, первыми начали войну за подростковое время, которое юнцы все больше и больше стали уделять не уличным забавам, а игровым консолям. Вспоминаем легендарные игры, на которые были потрачены тысячи часов геймеров.
Играем в ретро: топ-5 лучших игр для Sega и Dendy
27 июля 2022 17:29
автор: Александр Стрельцов
автор фото: mosoptom.ru

Battle City

Пойдем от простого к сложному. Battle City, именуемые в народе просто «танчики», присутствовали практически на каждом игровом картридже и были, пожалуй, самой распространенной игрой для приставок Денди. Игроку или игрокам (игрушка позволяла играть как одному, так и с напарником) было необходимо защитить собственную базу, уничтожив 20 единиц техники соперника. По мере прохождения уровней, которых было чуть больше 30, играющий мог получать различные призы, добавляющие его танку различных умений. Остроты в игру добавляла и возможность стрелять по своему напарнику – убить его было невозможно, но попадание на несколько секунд лишало вашего партнера возможности передвигаться, что делало его уязвимым для врагов и слабым конкурентом в гонке за призами.

В танчики и сегодня можно поиграть как на стационарном компьютере, так и на смартфоне или плашете.

Super Mario Bros

Пожалуй, самая известная на планете игра с сюжетом, вышедшая аж 37 лет назад. Соперничать с братьями-сантехниками по популярности в игровом мире могут разве что тетрис, да пакман, но Марио – была классической бродилкой, в то время как тетерис или пакман крайне ограниченные в игровом пространстве и куда более простые программы.

Целью игрока, проходящего уровень за уровнем, являлось спасение принцессы, которую злодей удерживал в замке. Отважные персонажи спускались по трубам на разные уровни, сражались с растениями-людоедами и опасными черепахами, а заодно собирали хитро спрятанные призы и просто монетки. Последние при наборе необходимого количества превращались в дополнительные жизни.

Contra

Знаменитая стрелялка, отличительной особенностью была постоянно нажатая кнопка стрельбы. Играть можно как одному, так и с партнером, управляя крутыми бойцами спецназа. На каждом из уровней необходимо уничтожать солдатов-противников и боевую технику, которая палит по тебе со всех сторон. Есть возможность и повысить свою боеспособность, собирая призы, заметно меняющие характеристики оружия. Набив руку, опытный игрок мог пройти Контру от начала до конца меньше чем за час, не потеряв при этом ни одной жизни, но разве это мешало кому-то сразу после этого пойти на второй круг?

Mortal Kombat

Далеко не первый, но точно самый известный в мире файтер, по мотивам которого вышло чсразу несколько полнометражных фильмов. Идея проста: десятки бойцов, заметно разнящихся стилем и особыми умениями, должны сразиться за чемпионский титул. Поражение, как не трудно понять из названия, равнозначно смерти. У каждого из персонажей есть особое умение: кто-то стреляет волшебными снарядами, кто-то замораживает соперников, кто-то способен разрубить противника своей шляпой и т.д., что придает игре эффектности и разнообразия. Качественные звук и графика, в свое время ставшие прорывом в игровой индустрии, позволяют смело назвать Mortal Kombat одной из величайших игр всех времен и народов. Изюменкой игры можно так же назвать и умение персонажей добивать поверженных противников (фаталити). Для этого игроку было необходимо знать определенную комбинацию кнопок джойстика, которая позволяла не просто убить соперника, а сделать это с особой жестокостью и красочностью. Для Сеги было выпущено 3 части игры, каждая из которых неизменно становилась мировым хитом.

Dune

Одна из лучших стратегий в истории, и точно лучшая для Сеги, заставившая целое поколение геймеров провести с джойстиками в руках сотни, а то и тысячи часов. Игрушка, знакомая многим благодаря одноименному фильму Дэвида Линча, снятого по роману Фрэнка Герберта, отправляла геймера на далекую планету Арракис, где 3 клана ведут сражение за ресурсы. Выбирая одну из сторон, геймер воюет с другими кланами, пытаясь защитить собственные владения и захватить вражеские.

источник: «Советский спорт»
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