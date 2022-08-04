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Как лента «Адвокат дьявола» сделала всю карьеру Шарлиз Терон

Главной работой белокурой красавицы Шарлиз Терон на данный момент остается роль проститутки и серийной убийцы Эйлин Уорис в фильме «Монстр», за которую актриса получила множество премий, в том числе и Оскар за лучшую женскую роль. Однако, всемирную известность обворожительной Шарлиз принесла все же роль, сыгранная чуть раньше – Мэри-Энн Ломакс, жены главного героя картины «Адвокат дьявола», в которой блондинка сыграла вместе с Киану Ривзом и Аль Пачино.
Как лента «Адвокат дьявола» сделала всю карьеру Шарлиз Терон
04 августа 2022 14:00
автор: Александр Стрельцов
автор фото: скриншот х/ф "Адвокат дьявола"

Болезнь по заказу

Напомним, что героиня Шарлиз Терон, переезжая вместе с мужем в Нью-Йорк, постепенно начинает терять рассудок. Для наиболее правдоподобного попадания в образ Шарлиз минимум по часу в день на протяжении трех месяцев встречалась с психотерапевтом, чтобы ее «шизофрения» выглядела максимально убедительно. Помимо этого Шарлиз посещала психиатрические лечебницы, где наблюдала за поведением больных шизофренией.

Главный герой

На роль главного героя – Кевина Ломакса – рассматривались кандидатуры Джона Кьюсака, Эдварда Нортона и Кристиана Слэйтера, но утвержден был Брэд Питт. Последний даже начал сниматься в пробных эпизодах, но в итоге покинул проект, уйдя сниматься в «Семь». Так главная роль досталась Киану Ривзу, который ради нее отказался от съемок в фильме «Скорость-2», за которые ему предлагали идентичный гонорар в 8 000 000 долларов. Поговаривают, что Киану даже отказался от части заработка, чтобы обеспечить участие в съемках Пачино.

К тому моменту Ривз уже был всемирно знаменит, благодаря картинам «На гребне волны» и «Скорость», но решил уйти от образа супермена и сыграть драматичную роль. Во время подготовки Киану много встречался с различными адвокатами и посещал судебные процессы.

Обнаженка

Шарлиз Терон далеко не сразу приняла предложение сняться в «Адвокате дьявола». Основным препятствием для актрисы были откровенные сцены, в которых она представала обнаженной. Буквально за год до этого Шарлиз отказалась от съемок в фильме «Шоугерлз», в котором, по мнению Терон, было слишком много интимных сцен. Но на этот раз, видимо, оценив актерский состав и сценарий, решила рискнуть. Кстати, из фильма была удалена одна из самых откровенных сцен, в которой героиня Шарлиз становится невольной свидетельницей оргии.

Правильная прическа

По сюжету главному герою и его супруге около 30 лет, но на момент начала съемок Шарлиз был всего 21 год, что здорово смущало режиссера Тэйлора Хэкфорда. В тоге было принято решение поиграть с прическами главной героини, которые делали ее зрительно старше. Помимо этого режиссер настаивал, что Шарлиз слишком красива и недостаточно умна для этой роли, но в итоге не смог устоять. Понять Тэйлора, как и его изначальные опасения, согласитесь, очень легко.

Планировался блокбастер

Изначально «Адвокат дьявола» планировался как блокбастер, а не мистический триллер. Создатели фильма, видевшие в роли Люцифера исключительно Аль Пачино, несколько раз переписывали сценарий, пока актер перестал называть его бредовым и согласился на съемки.

источник: «Советский спорт»
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