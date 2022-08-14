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Образ Монро: кто из современных звезд примерял на себя образ Мэрилин

Переодеться в самую известную блондинку всех времен и народов не долго, но некоторым звездам удается не просто примерить ее наряд, но и попытаться воплотить образ Мэрилин. Пусть каждому это и удается с разной степенью успешности. Рассказываем о том, кто и как попал в этот образ в разное время.
Образ Монро: кто из современных звезд примерял на себя образ Мэрилин
14 августа 2022 23:47
автор: Александр Стрельцов
автор фото: кадр из фильма "Жизнь или что-то вроде того"

Мишель Уильямс

Красавица Мишель Уильямс сразу согласилась на роль Монро в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин». Для этого ей понадобилось лишь прочитать сценарий, который произвел на актрису сильное впечатление. Пусть Мишель похожа на свою героиню очень отдаленно, она очень правдоподобно воссоздала походку, жесты, голос и мимику Мэрилин. «7 дней и ночей с Мэрилин» получил номинации на «Золотой глобус» и «Оскар», а сама актриса уверяла, что была рождена, чтобы сыграть эту роль.

Мадонна

Поп-королева не единожды примеряла образ Монро, который использовала и в своих клипах, и во время появления на красных дорожках. Самый же запоминающийся образ Мэрилин удался Мадонне при помощи дизайнера боба Мэки, работавшим на певицу для церемонии вручения «Оскара» в 1991 году.

Скарлетт Йоханссон

Их сходство сложно не заметить и Скарлетт не стесняется это использовать и монетизировать. Самым запоминающимся стоит признать появление Йоханссон в образе Монро в рекламной кампании Dolce & Gabbana, которая стала знаковой в мире моды. Под Монро была прикрашена Скарлетт и на обложке одного известного журнала.

Анджелина Джоли

Больше 20 лет назад во время съемок фильма «Жизнь или что-то вроде того» довелось облачиться в Мэрилин Монро и Анджелине Джоли. Получилось, скажем честно, очень интересно. Глаза Джоли очень подошли под образ, а костюмерам и визажистам не пришлось много трудиться. Отметим, что в фильме Джоли играла вовсе не Монро, а девушку, стремящуюся на нее походить.

Келли Гарнер

В сериале «Тайная жизнь Мэрилин Монро» главную роль должна была изначально получить именно Джоли, но досталась она Келли Гарнер, которая превосходно сыграла роковую блондинку. Актриса отлично вжилась в образ и некоторые истории, рассказанные в фильме, многими зрителями даже стали восприниматься как документальные факты.

источник: «Советский спорт»
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