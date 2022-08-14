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Горячие фотографии звезды «Эйфории» Сидней Суини

Сериал «Эйфория» получил популярность не только благодаря остро затронутой подростковой тематике, но и обворожительной исполнительнице одной из главных ролей Сидней Суини, радующей поклонников своим появлениям в откровенных сценах. Говорят, что этих сцен даже слишком много, но пока не один из поклонников «Эйфории» на это не жаловался. Но актриса успевает оголяться не только на экране. В Сети хватает снимков с обнаженной Сидней.
Горячие фотографии звезды «Эйфории» Сидней Суини
14 августа 2022 19:32
автор: Александр Стрельцов
автор фото: кадр из сериала "Эйфория"

Все приходит с опытом

«У меня был не самый удачный опыт, когда хотелось вернуться домой и хорошенько помыться – так было противно. Я не чувствовала себя комфортно с коллегами на съемках, не считала, что мой персонаж должен так себя вести. Это сделало меня более застенчивой», — признавалась когда-то Суини. Сегодня, когда откровенные фотки сексуальной актрисы никого не удивляют, те слова Сидней звучат не очень убедительно. Быть может, подобная популярность и мешает развитию актерской карьеры Суини, но проигравшей она точно не выглядит.

Слишком много обнаженки

Еще во время съемок первого сезона «Эйфории» Суини говорила, что считает, что откровенных сцен с ее участием было слишком много, а в некоторых эпизодах это не требовалось вовсе. Но звезда старалась относиться к этому с юмором, тем более, что ее формы просто требуют, чтобы их показали во всех плоскостях.

«Я горжусь своей ролью в «Эйфории» — думаю, я там отлично сыграла. Но никому нет до этого дела, потому что я обнажалась» - твердила Сидней.

Анатомия страсти

Сниматься Суини начала в юном возрасте. Сначала был сериал «Анатомия страсти», затем роль в «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение», затем «Герои». Прорывом же стала роль в сериале «Сплошной отстой», в котором Сидней сыграла девушку, умело манипулирующую поклонниками, благодаря своим выдающимся внешним данным. Тогда-то на нее и обратили внимание поклонники.

Рассказ служанки

В уже легендарном сериале, ставшим первым, что получил премию «Эмми» в своей категории, Суини сыграла набожную девственницу, что совсем не клеится с ее привычными ролями. После второго сезона «Служанки» к актрисе пришла настоящая известность, но девушка не бросила после этого учебу, продолжив изучать бизнес и менеджмент в университете.

Эйфория

У одной из главный героинь сериала – Кэсси Ховард, которую и играет Суини, сложная судьба. Ее с матерью бросил отец, а мама закладывает за воротник, похлеще портового грузчика. В первом сезоне девчонка понимает, что природная красота и сексуальность дают ей определенную власть над сильной половиной человечества, а во втором сезоне она уже направляет свою агрессию и в сторону девушек, с которыми вступает в соперничество.

источник: «Советский спорт»
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Горячие фотографии звезды «Эйфории» Сидней Суини
Горячие фотографии звезды «Эйфории» Сидней Суини
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