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Звездные романы Селены Гомес: кто новый ухажер этой красотки

За красавицей-Силеной ухлестывали многие, но мировая общественность запомнила в первую очередь ее романтическую связь с Джастином Биббером. Однако, все не так уж и просто. И девочка, и ее поклонники. Рассказываем подробно. И, не забывайте, что «все пары несчастливы одинаково»
Звездные романы Селены Гомес: кто новый ухажер этой красотки
14 августа 2022 19:55
автор: Александр Стрельцов
автор фото: кадр из фильма "Мертвые не умирают"

Селена: Начало

Первый шаг на поляне личностных отношений Селена сделала еще в 16-летнем возрасте, когда девочке было всего 16 лет. Тогда она и познакомилась с молодым музыкантом Ником Джонасоном, в клипе которого она в то время и снялась. В виду юного возраста пара рассталась довольно мирно, не имея претензий друг к другу. Юные партнеры, похоже, так и не поняли, что произошло между ними.

Тейлор Лотнер

«Оборотень» из «Сумерек» и Селена могли стать одной из самых красивых пар Голливуда, но избыточное внимание к дуэту и прочие домыслы не позволили «волку» и певице поддерживать отношения. Сама Гомес рассказывала, что в то время за ней постоянно следили папарацци, не дававшие ей прохода. «Мы не могли просто пообедать или поужинать, остановиться незамеченными в отеле, а когда такая возможность появлялась – появлялась и Кристен Стюарт (исполнительница главной роли в фильме «Сумерки»). Подобная обстановка привела к скорому разрыву отношений между Тейлором и Селеной.

Джастин Бибер

Эта история и дала старт похождениям Гомес, пусть и вышла крайне драматичной. Вся планеты ждала свадьбы двух юниоров, отношения которых изначально сами фигуранты называли исключительно дружескими. Потом был совместный отпуск на Карибах, где был запечатлен знаменитый поцелуй, но камнем преткновения стала любвиобильность Джастина, которого к тому времени успели обвинить в отцовстве аж несколько раз. В итоге Джастин оставил-таки Селену, женившись на Хэйли Болдуин, что стало настоящим шоком для певицы.

Орландо Блум

Звезда «Пиратов Карибского моря» никогда не подтверждал факт отношений с Гомес, но папарацци часто засекали их вместе в ситуациях, которые сложно назвать дружественными встречами. В то же самое время Блуму приписывали роман и с другой певицей – Кэти Перри, но весь мир был уверен, что встречается Орландо именно с Селеной.

The Weeknd

Певец Абель Тесфайе стал первым со времен Бибера, с кем Селена официально подтверждала свои отношения после расставания с Бибером. Но и этот роман не оказался долгим. В 2017-м пара заявила о разрыве, объясняя его сложностью долгого расставания, связанного с занятостью партнеров в различных проектах.

Новый парень

Сегодня Селена является успешной бизнесвумен, у которой есть собственный бренд. Она ведет кулинарное шоу, играет главную роль в сериале «Убийства в одном здании» и продолжает успешно выступать на музыкальной сцене. Но одной оставаться такой представительной красотке не престало. Слухи сводят красотку с успешным итальянским продюсером Андреа Иерволино, с которым Гомес работала 6 лет назад над фильмом «И проиграли бой». Фотографы не раз ловили парочку вместе. Пусть официальных подтверждений этот союз не выдавал, но фанаты уверены, что между Селеной и итальянцем закрутилось что-то настоящее.

источник: «Советский спорт»
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