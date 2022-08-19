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Сексуальные турецкие актрисы: топ-10 сериальных красавиц

Быть может, турецкие сериалы в России и не так популярны, как британские, американские или собственные, но есть в них одна отличительная черта – почти в каждом из них есть умопомрачительная красотка. Рассказываем о самых сексуальных актрисах Турции.
Сексуальные турецкие актрисы: топ-10 сериальных красавиц
19 августа 2022 18:17
автор: Александр Стрельцов

Синем Кобал

35-летняя актриса снималась и в сериалах, и в художественных фильмах, работала телеведущей и участвовала во многих рекламных кампаниях. Встречалась с известным турецким футболистом Арда Тураном. Самая известная роль в сериале «Маленькие тайны».

Туба Бююкустун

Одна из самых востребованных турецких актрис родилась в Стамбуле в 1982 году, где и закончила Университет изобразительных искусств по специальности художник по костюмам и декорациям. Еще во время учебы Туба начала сниматься в рекламе крупных брендов, чем и привлекла внимание режиссеров. Дебют Бююкустун состоялся в сериале «Султан Макамы», а широкую известность актрисе принесла работа в вышедшем в 2005 году сериале «Под сенью лип», в котором она сыграла главную роль.

Последней ролью Тубы на данный момент является Мави в сериале «Дочь посла», вышедшем в 2021году, а сейчас она снимается в сериале Netflix «Другой Я».

Хюлья Авшар

Она и телеведущая, и певица, но в первую очередь известна как актриса. В 1980-е снялась во множестве фильмов с Ибрахимом Татлысесом и даже становилась обладательницей первого приза на Московском международном кинофестивале.

Гюльджан Арслан

Сериальная актриса, которая не стесняется размениваться и на рекламные ролики, появилась на свет в 1986 году в провинции Сакарья. Сниматься начала в 21 год, а первой ее работой стала роль в сериале «Улица Сардинии». Однако, наибольшую известность актрисе принес роман с турецким актером Шахином Ырмаком и роль в сериале «Великолепный век. Империя Кесем», которую она сыграла уже после расставания с Ырмаком.

Мелике Ипек Ялова

На счету красавицы совсем мало роль, а интересна она в первую очередь своей внешностью и биографией. Родилась Мелике в 1984 году в семье турецкого министра и получила превосходное образование, окончив Университет по специальности «международные отношения», а затем получив диплом факультета «политика и управление в кризисных ситуациях». Она в совершенстве владеет французским и английским языками, а для одной из ролей специально занималась еще и испанским. Самой заметной работой стали съемки в сериале «Великолепный век», в котором она сыграла роль Изабеллы.

Серенай Сарыкая

30-летняя модель и актриса, известная в первую очередь своей работой в сериале «Прилив», выходившем в 2013-2015 годах.

Селен Сойдер

Уроженка Измира обладает идеальными формами 90-60-90, но съемки в кино так и не стали для нее главным приоритетом в жизни. В 2006 году 20-летняя красотка стала победителем конкурса «Мисс модель Турции» и вошла в пятерку на «Мисс бикини Вселенная». На следующий год стала «Мисс Турции» и участвовала в «Мисс Мира» в Китае, где призов не получила. На ее счету роли в таких сериалах как «Пора тюльпанов» и «Между небом и землей», но называть ее профессиональной актрисой вряд ли уместно.

Тугба Мелис

Актриса и модель, наибольшего успеха добившаяся все же на конкурсах красоты. Победительница конкурса «Лучшая модель Турции-2011», становившаяся после этого второй на конкурсе «Лучшая модель мира».

Берен Саат

А вот эта 38-летняя актриса сыграла массу ролей, за многие из которых получала премии или номинации на них. За съемки в сериале «Запретная любовь» она получала награды «лучшая актриса», «актриса года», «лучшая молодая актриса», самая стильная актриса» и не только. Помимо съемок активно принимает участие в озвучке мультфильмов. Ее голосом говорит в турецком варианте главная злодейка мультфильма «Миньоны» Скарлет и главная героиня мультика «Храбрая сердцем» Мерида.

Саадет Аксой

На счету 38-летней актрисы множество ролей, но популярность ей принесла в первую очередь роль в сериале «Великолепный век».

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