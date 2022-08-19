Звездная роль: Кто играл Супермена кроме Генри Кавилла

Кирк Элин

Дебют супермена, как и положено настоящему супергерою, состоялся в 1938 году в комиксах, а 10 лет спустя вышел одноименный сериал продюсера Сэма Кацмана, который снимал обычный фильм, который потом было решено разбить на 15 эпизодов. Главная роль досталась Кирку Элину, который был на пробах 125-м в очереди. Строптивость и стремление сэкономить на съемках главного продюсера привели к тому, что в интервью Кацман заявил, что Супермена сыграл сам Супермен. Элин больше трико и плащ не одевал.

Джордж Ривз

Следующее появление Супермена на экранах случилось в 1951 году в фильме «Супермен и люди-кроты» и сериале «Приключения Супермена», выходившего в 1951-1958 годах. Роль главного героя досталась Джорджу Ривзу. Вернее даже не досталась, а Джордж согласился на нее. Превосходно сложенный бывший боксер не желал сниматься в дешевом сериале, но его уговорили. Успех фильма позволил снять полноценный сериал, над работой в котором Ривз отнесся уже со всей серьезностью.

Кристофер Рив

В 1974 году начались новые съемки фильма, главная роль в котором досталась Кристоферу Риву. Помимо него в числе претендентов на роль были Клинт Иствуд, Дастин Хоффман, Мухаммед Али, Сильвестр Сталоне и даже Арнольд Шварцнеггер. Но именно воплощенный Ривом образ считается классическим Суперменом. В итоге вышло 4 картины: «Супермен-1», «Супермен-2», «Супермен-3» и «Супермен-4:Борьба за мир». Возможно, Кристофер и дальше играл бы супергероя, но падение с лошади в 1995 году привело к тому, что актер был парализован.

Джон Хеймс и замена

С 1988 по 1992 годы выходил сериал «Супербой», рассказывающий о юных годах Кларка Кента. В первом сезоне главную роль сыграл Джон Хеймс Ньютон, которым продюсеры остались недовольны. В трех последующих сезонах актера заменил Джерард Кристофер.

Дин Кэйн

В 1993-1997 годах супергеройская сага продолжилась сериалом «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», посвященному в первую очередь отношениям Кларка Кента и Лоис Лейн. Роль главного героя досталась Кэйну. Дин планировал стать профессиональным спортсменом, но травма карьера поставила крест на карьере. Он сыграл в сериале «Беверли Хиллс 90210», еще паре фильмов и был отобран на роль Супермена практически на безальтернативной основе. Лоис сыграла Терри Хэтчер, кастинг который был несопоставимо более сложным. Сериал имел успех, но былзакрыт уже после 4 сезона.

Том Уэллинг

Следующим в хронологическом порядке стал сериал «Тайны Смолвиля», рассказывающий предисторию Супермена. Роль супергероя исполнил Том Уэллинг, который, как и многие его предшественники, попал в актеры случайно из модельного бизнеса. Кстати, одну из ролей в сериале, который выходил с 2001 по 2011 год сыграл Кристофер Рив, который к началу съемок более 5 лет уже был прикован к инвалидному креслу. Многие восприняли не только как отсыл к предыдущим фильмам, но и как дань уважения известнейшему физику-теоретику Стивену Хокингу.

Брендон Рут

В 2006 году на экраны вышла картина «Возвращение Супермена», главную роль в которой сыграл Брэндон Рут. Этот фильм стал продолжением «Супермен-2» с Кристофером Ривом. Помимо Рута на главную роль рассматривались Киану Ривз, Джош Хартнетт, Эштон Катчер, Брендан Фрейзер, Пол Уокер. Сам актер получил положительные отзывы критиков и был на ура принят зрителями, а вот картина в прокате провалилась, собрав меньше 400 млн долларов при бюджете в 200 млн.

Генри Кавилл

Британец Кавилл стал первым неамериканским актером, сыгравшим Супермена в фильмах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости». Здесь привычный всем супергерой предстал в новом свете. Многие поклонники так и не приняли его, отмечая, что Супермен больше разрушает, чем создает.