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Выход «Флэша» под угрозой: скандалы с главной звездой ленты Эзрой Миллером набирают обороты

Асоциальное поведение 29-летнего актера Эзры Милерра начинают приносить неприятности не только ему самому и киностудии, но и поклонникам. Уже не секрет, что сериал «Флэш» снят с производства, а полнометражный фильм скорее всего станет последней крупной работой Миллера в кинематографе. Вспоминаем историю «подвигов» Эзры в хронологическом порядке.
Выход «Флэша» под угрозой: скандалы с главной звездой ленты Эзрой Миллером набирают обороты
19 августа 2022 21:11
автор: Александр Стрельцов
автор фото: cbr.com

Стремительный «прогресс»

То, что Эзра не паинька, и его поклонники, и работодатели прекрасно знали. Он попадался в 2011 году за хранение запрещенных веществ, а 2 года назад устроил дебош в исландском баре. Но подобные инциденты нет-нет, да случаются со многими актерами. Тем более, если они молоды и богаты. Но если раньше подобные эпизоды общественность довольно легко прощала, то при нынешней периодичности залетов подобное невозможно. Похоже, Миллер сам выкопал себе в 2022 году яму, выбраться из которой ему не помогут даже сверхспособности.

«Слишком громко»

В конце марта этого года Миллер был арестован полицией округа Гавайи за домогательство и хулиганство. В местном караоке-баре актер неадекватно реагировал на пение остальных посетителей. Персонал бара, как мог, пытался уговорить Эзру успокоиться, но Флэш в итоге вырвал микрофон у певшей женщины и напал на мужчину, который вообще играл в дартс и вряд ли мог расстроить шумным поведением нервного клиента бара. После внесения скромного залога актера отпустили, но это стало первым серьезным звоночком для его работодателей, которые провели специальное собрание, на котором стоял вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества с Миллером.

Украл паспорт и бумажник?

В начале апреля супружеская пара обвинила Миллера в том, что тот ворвался в их спальню, угрожал и украл бумажник и паспорт. Тот инцидент удалось довольно быстро замять, и широкой огласки история не получила.

Стулом в лоб

20 апреля, когда с момента ареста в караоке-баре не прошло и месяца, Эзра вновь был задержан. На этот раз причиной стал стул, которым актер запустил точно в лоб молодой женщине. Причиной такой агрессии стала просьба покинуть Миллера частную резиденцию. Флэша тогда выпустили из-за решетки. Скорее всего после того, как его представителям удалось полюбовно договориться с пострадавшей от предъявления обвинений.

«Оставь в покое девочку»

Чуть больше месяца спустя в суд на актера подали родители 18-летней девушки, требующие запретить Миллеру общение с их дочерью. Супружеская пара уверяет, что Эзра, познакомившийся с их дочкой Токатой 6 лет назад, использует насилие и угрозы, чтобы контролировать подростка. Родители уверяют, что в то время, когда Токата была несовершеннолетней, актер давал ей алкоголь и наркотики, а так же без их разрешения возил девочку в Лондон, Нью-Йорк, на Гавай. По мнению истцов, Эзра стал виновником того, что Токата бросила учебу в университете. Сама 18-летняя девушка написала в соцсетях, что с ней все в порядке, пострадавшей себя она не считает, а Миллер ее хороший друг. Но ситуация все больше напоминала катящийся с горы снежный ком.

Дикая ферма

Всего пару недель спустя разгорелся новый скандал, который пусть и похож на журналистскую провокацию, вистов Миллеру точно не добавляет. В вину ему ставится то, что он увез с Гавайев на свою ферму в Вермонте 25-летнюю знакомую и ее троих маленьких детей, не поставив в известность отца, который очень переживает по этому поводу. И пусть знакомая уверяла, что Эзра спас ее от бывшего мужа, который был с ними жесток и обеспечил им безопасную среду, журналисты успели окрестить ферму плантацией марихуаны. А затем еще и рассказали об автоматическом нарезном оружие, которое разбросано по всему участку и было под руками у детишек даже в гостиной. Именно после этого было объявлено, что нового серияла с Флэшем не будет.

«Дай покурить спокойно»

В июле с обвинениями в адрес Миллера выступила жительница Германии, которая очень ко времени вспомнила историю, случившуюся еще в феврале. Еще 2 года назад между девушкой и Эзрой была интимная связь, после которой они поддерживали дружеские отношения. Немка Надя рассказала, что после того, как она попросила актера не курить в квартире, тот начал оскорблять ее и разбрасывать табак по квартире. Она просила его уйти около 20 раз, но Миллер ушел лишь полчаса спустя. Надежда подала заявление в полицию, обвинив гостя в харассменте и абьюзе, но дело не имело последствий в связи с тем, что Эзра покинул Германию.

«Выпить есть?»

В начале августа Миллера обвинили в краже со взломом в том самом Вермонте, где у него расположена уже упомянутая ферма. В полицейском рапорте говорится, что актер проник в чужой дом и украл несколько бутылок алкоголя. Слушание назначено на 23 сентября, когда и станут известны все подробности.

Это конец?

Далеко не все описанные истории вызывают доверие. В «деле фермы» Флэш выглядит благородным спасителем, которого пытались откровенно подставить, а бывшая любовница из Германии, очень вовремя предавшаяся воспоминаниям, возможно, просто хочет срубить с актера деньжат. В любом случае, критическая масса зла в приписываемых Миллеру злодеяниях превышена. Если уж великий Депп больше 5 лет оставался без работы из-за подозрений в домашнем насилии, которого не было, то не сложно догадаться, какие перспективы ждут Эзру.

источник: «Советский спорт»
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Выход «Флэша» под угрозой: скандалы с главной звездой ленты Эзрой Миллером набирают обороты
Выход «Флэша» под угрозой: скандалы с главной звездой ленты Эзрой Миллером набирают обороты
Асоциальное поведение 29-летнего актера Эзры Милерра начинают приносить неприятности не только ему самому и киностудии, но и поклонникам. Уже не секрет, что сериал «Флэш» снят с производства, а полнометражный фильм скорее всего станет последней крупной работой Миллера в кинематографе. Вспоминаем историю «подвигов» Эзры в хронологическом порядке.
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