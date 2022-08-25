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Топ-10 русскоязычных сериалов, которые по накалу страстей не уступают картинам Netflix

Имена законодателей моды в производстве сериалов хорошо известны, но за последние 10 лет в этом сегменте появились новые игроки, снимающие картины, которым не требуется перевод и озвучка. Рассказываем о самых заметных среди них.
Топ-10 русскоязычных сериалов, которые по накалу страстей не уступают картинам Netflix
25 августа 2022 02:00
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Официальное сообщество продюсерской компании «Среда» во «ВКонтакте»

МЕТОД

Продюсеру Александру Цекало удалось создать потрясающий сериал, который как минимум не уступает лучшим зарубежным образцам. Пусть создателей и упрекали в определенной схожести с «Настоящим детективом», но так можно сказать о множестве фильмов, снятых на тему маньяков. Сюжет держит зрителя в напряжении с первой до последней минуты, но нельзя не отметить и актерский состав. Здесь и потрясающая игра Константина Хабенского, исполнившего роль Меглина, ловящего себе подобных, и его прекрасная ученица-напарница Паулина Андреева, и Александр Петров, которого так редко можно увидеть в роли главного злодея, а не лихого плейбоя.

НЮХАЧ

История главного героя, отдаленно напоминающего Шерлока Бенедикта Кембербэтча. Он обладает нюхом, позволяющим «увидеть» то, что не способны рассмотреть эксперты с приборами. Благодаря своей способности он принимает самое непосредственное участие в раскрытие самых запутанных преступлений. Да, нечто подобное можно было увидеть, скажем, в «Обмани меня». Но тема сверхспособностей неисчерпаема.

МОСГАЗ

9 потрясающих сезонов, в каждом из которых Майор Черкасов, которого играет Андрей Смоляков, в период с 1962 по 1982 годы раскрывает резонансные дела. Помимо основного состава, в котором необходимо отметить Марину Александрову, нельзя не обратить внимание на звезд, появляющихся в разных сезонах (преимущественно в качестве антигероев): Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Александра Бортич, Сергей Гармаш, Юлия Пересильд. И это лишь верхушка айсберга.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ

Сатирический сериал о лихом опере Грише Измайлове, которого сыграл Александр Петров, и его придурковатом, но таком милом начальнике Володе, роль которого блестяще исполнил Сергей Бурунов. Крутой мент, на счету у которого сотни миллионов долларов, разъезжает на шикарных тачках и мочит преступников направо и налево. В первую очередь это уморительная комедия, но очень стильная. Да и сюжетные линии не разочаровывают, а заставляют смотреть сериал, как полноценный детектив с элементами драмы. Именно с этого сериала начались актерская карьера Александры Бортич и известность Бурунова.

РОДИНА

Ремейк американского сериала, который был повторен не только в России, но и во множестве других стран. Шпионская сага держит в напряжении, даже если вы до этого уже смотрели оригинал. Владимир Машков в главной роли вместе с режиссером Павлом Лунгиным добавили отечественной атмосферы, которая позволила заиграть знакомой картине новыми красками.

МОСТ

Повторение датско-шведского сериала о крайне необычной и даже чудаковатой женщине-следователе, работающей над раскрытием резонансного дела. Если в оригинале события происходят между Швецией и Данией, на мосту между которыми находят первый труп, то в нашей версии мост соединяет Россию и Эстонию. Главную роль сыграла Ингеборга Дапкунайте, а ассистировал ей Михаил Пореченков.

ЛИКВИДАЦИЯ

Сергей Урсуляк прекрасно умеет передавать атмосферу, и на этот раз ему это удалось блестяще. Черно-белые тона идеально подходят для того, чтобы рассказать историю о борьбе с бандитизмом в послевоенной Одессе. Сергей Машков прекрасно исполнил роль начальника УГРО Давида Гоцмана, но и помимо него звезд первой величины в сериале хватает.

ТРИГГЕР

Главный герой находит ответы в самых запутанных историях, используя уникальный метод «шоковой» терапии. Главный герой Артем Стрелецкий, которого сыграл Максим Матвеев, жестко провоцирует своих пациентов, докапываясь до сути их проблем всего за несколько сеансов. Больно, опасно, страшно, но крайне эффективно. И не факт, что законно.

ЧИКИ

Драматический сериал о подружках из глубинки, которые пытаются разорвать порочный круг и доказать всем, а в первую очередь самим себе, что они достойны хорошей жизни. Главную роль сыграла блистательная Ирина Горбачева.

БРИГАДА

Культовый сериал о 4-х друзьях, которые вместе проделали путь от школьной скамьи до самой верхушки криминального мира. Настоящий гимн 90-х, главные партии в котором исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков.

источник: «Советский спорт»
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