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Заложники образа: кто из киноактеров и актрис не смог повторить успех в новых лентах

Далеко не каждому актеру доводится сыграть в карьере свою главную роль. Ту, по которой его будут помнить долгие годы. Но бывает и так, что артист не может отделаться от образа, в который он однажды так удачно попал. Рассказываем об известных заложниках, для некоторых из которых этот образ стал тяжким крестом.
Заложники образа: кто из киноактеров и актрис не смог повторить успех в новых лентах
25 августа 2022 02:10
автор: Александр Стрельцов
автор фото: The Independent

ДЖИМ ПАРСОНС

Главная звезда культового сериала «Теория большого взрыва» стала заложником образа Шелдона Купера, 11 сезонов веселившего своими чудачествами и закидонами публику. Персонаж настолько пришелся зрителям по вкусу, что ему посвятили отдельный сериал, посвященный детству юного гения. В его послужном списке десятки картин, но вряд ли найдется много любителей кино, способных назвать хотя бы пару картин с участием Джима, да и его фамилию не вспомнит подавляющее большинство поклонников «Теории», называющих его Шелдоном.

ХЬЮ ДЖЕКМАН

Актер с большой буквы, фильмография которого насчитывает множество успешных картин, но Хью навсегда суждено остаться Логаном или, если угодно, Росомахой из «Людей Икс». Он может сбрить узнаваемые бакенбарды, нацепить смокинг или даже сыграть в мюзикле, но уйти от образа бессмертного героя с выдвигающимися когтями, ему не удастся. Даже когда видишь играющего самого себя Джекмана в «Смурфиках», сложно отделаться от ощущения, что вот-вот и он примет свою фирменную позу дикого зверя и представит-таки публике лезвия. Не сказать, что Хью сильно страдает от этого, но его актерский диапазон сужен до предела.

ЭММА УОТСОН

Исполнительнице роли милой подружки Гарри Поттера уже за 30, но для всех она остается Гермионой Грейнджер – обаятельной заучкой из Хогватса. И сама история Джоан ее книгам, и воплощенный Эммой образ настолько попали в цель, что избавиться от него Уотсон уже не в силах. Все успехи актрисы неразрывно связаны с «Гарри Поттером», пусть она и пыталась сделать шаг в сторону. Самой мощной попыткой к этому стала роль в драме «Маленькие женщины», которая получила сразу 6 номинаций на «Оскар», но ни одна из них не принадлежит Эмме. Все ее многочисленные награды принесла роль Гермионы.

ААРОН ПОЛ

Роль сообразительного и отчаянного Джесси Пинкмана, помогавшего главному герою сериала «Во все тяжкие» и ставшего его лучшим другом, принесла Аарону 3 премии «Эмми». Изначально персонаж Пола должен был умереть еще в первом сезоне, но настолько пришелся по душе зрителям, что остался до последнего в сериале, который в 2014 году был внесен в Книгу рекордов Гинесса за рейтинг интереса аудитории. Более того, именно Джесси стал главной фигурой в полнометражке, вышедшей вслед за сериалом. Аарон снялся в огромном количестве лент, в том числе и в главных ролях довольно успешных фильмов и даже блокбастеров, но уйти от образа хитреца ему не удается.

МАКОЛЕЙ КАЛКИН

Если исполнитель роли Гарри Поттера Дэниель Рэдклифф, пусть без особого успеха, но пытался уйти от одного из самых известных в мире образов, то самый обаятельный мальчуган 90-х из «Один дома» такого шанса по большому счету даже не имел. Виной тому стала не только узнаваемая внешность, с годами не утратившая детской харизмы, но и отец Маколея, являвшегося агентом и менеджером актера. После ошеломительного успеха рождественских комедий с Калкиным в главной роли, он получал предложения от разных режиссеров, но отец настаивал, чтобы роли предлагали одновременно и другим его детям. Впрочем, даже если бы его условия и принял кто-то, это не помогло бы главной звезде семьи Калкиных уйти от образа мальчишки, шлепающего себя руками по щекам.

источник: «Советский спорт»
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