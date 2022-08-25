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Стерли лицо: 7 знаменитостей, которые осветлили брови

Еще совсем недавно осветленные или обесцвеченные брови были исключительной прерогативой неформалок, а сегодня стали всемирным трендом, который подхватили модницы. Идет подобная потеря лица далеко не всем, но красота, как известно, требует жертв. Так стоит ли идти на такие жертвы? Разбираем на примерах.
Стерли лицо: 7 знаменитостей, которые осветлили брови
25 августа 2022 02:20
автор: Александр Стрельцов
автор фото: hollywoodlife.com

ИРИНА ШЕЙК

Если бы Криштиану Роналду в свое время увидел красавицу Ирину с осветленными бровями, то вряд ли бы случился их роман вне зависимости от искренности отношений футбольной мегазвезды и супермодели. К счастью, увидеть Шейк с такими бровями можно было лишь однажды – в таком образе она появилась на модном показе. И образ этот сложно назвать успешным. От былой агрессивной сексуальности Ирины обесцвеченные брови не оставили и следа.

ЛЕДИ ГАГА

Певица и актриса обладает, скажем так, незаурядной внешностью и является тем редким случаем, когда подобный косметический ход смело можно назвать удачным. Взгляд артистки стал более открытым и даже немного наивным. Вместе с прической и макияжем смотрятся такие брови отлично. Не удивительно, что гага довольно часто делает выбор в сторону осветления.

КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР

Американская модель появилась с осветленными бровями на ежегодном балу Института костюма MЕТ Gala-2022 в Нью-Йорке, вызвав своим внешним видом неоднозначную реакцию. Часть модников и модниц признали подобный атрибут образа крайне удачным, а другие назвали его пугающим.

К осветлению бровей Кендалл прибегала много раз, и в большинстве случаев это воспринималось публикой на ура. Особенной хорош образ с ободком на голове, который делает модель более юной и наивной.

ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕ

Если для большинства модниц обесцвечивание стало трендом лишь в последнюю пару лет, то Донателла Версаче делает выбор в пользу тонких светлых бровей уже давно. Возможно, это не просто дань моде, а лишь следствие природного цвета волос. Модельер и дизайнер явно предпочитает акцентировать внимание лице на других деталях лица, оставляя бровям приятную естественность, которой Донателле иногда не хватает.

КРИСТЕН СТЮАРТ

Звезда «Сумерек» не боится экспериментировать с внешностью, пусть некоторые ее попытки порой и шокируют поклонников. Неоднозначную реакцию вызвало и осветление Стюарт бровей: с одной стороны, ее взгляд стал тяжелым и даже немного усталым, с другой – актриса даже немного помолодела.

ТИЛЬДА СУИНТОН

Здесь дело вовсе не в моде, а в необыкновенной внешности актрисы. Тильда и на экране, и в жизни выглядит завораживающе, при этом иногда она даже не пользуется косметикой вовсе. Необходимости обесцвечивать брови у блондинки с белоснежной кожей нет. Надо лишь корректировать форму.

КЭТИ ПЕРРИ

После осветления бровей и без того большие глаза певицы стали просто огромными. И взгляд, и выражение лица изменились довольно сильно. Подобный эксперимент, несомненно, имеет право на жизнь, но поклонники Кэти в большинстве своем высказались за возвращение к привычному образу.

источник: «Советский спорт»
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