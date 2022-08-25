Стерли лицо: 7 знаменитостей, которые осветлили брови

ИРИНА ШЕЙК

Если бы Криштиану Роналду в свое время увидел красавицу Ирину с осветленными бровями, то вряд ли бы случился их роман вне зависимости от искренности отношений футбольной мегазвезды и супермодели. К счастью, увидеть Шейк с такими бровями можно было лишь однажды – в таком образе она появилась на модном показе. И образ этот сложно назвать успешным. От былой агрессивной сексуальности Ирины обесцвеченные брови не оставили и следа.

ЛЕДИ ГАГА

Певица и актриса обладает, скажем так, незаурядной внешностью и является тем редким случаем, когда подобный косметический ход смело можно назвать удачным. Взгляд артистки стал более открытым и даже немного наивным. Вместе с прической и макияжем смотрятся такие брови отлично. Не удивительно, что гага довольно часто делает выбор в сторону осветления.

КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР

Американская модель появилась с осветленными бровями на ежегодном балу Института костюма MЕТ Gala-2022 в Нью-Йорке, вызвав своим внешним видом неоднозначную реакцию. Часть модников и модниц признали подобный атрибут образа крайне удачным, а другие назвали его пугающим.

К осветлению бровей Кендалл прибегала много раз, и в большинстве случаев это воспринималось публикой на ура. Особенной хорош образ с ободком на голове, который делает модель более юной и наивной.

ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕ

Если для большинства модниц обесцвечивание стало трендом лишь в последнюю пару лет, то Донателла Версаче делает выбор в пользу тонких светлых бровей уже давно. Возможно, это не просто дань моде, а лишь следствие природного цвета волос. Модельер и дизайнер явно предпочитает акцентировать внимание лице на других деталях лица, оставляя бровям приятную естественность, которой Донателле иногда не хватает.

КРИСТЕН СТЮАРТ

Звезда «Сумерек» не боится экспериментировать с внешностью, пусть некоторые ее попытки порой и шокируют поклонников. Неоднозначную реакцию вызвало и осветление Стюарт бровей: с одной стороны, ее взгляд стал тяжелым и даже немного усталым, с другой – актриса даже немного помолодела.

ТИЛЬДА СУИНТОН

Здесь дело вовсе не в моде, а в необыкновенной внешности актрисы. Тильда и на экране, и в жизни выглядит завораживающе, при этом иногда она даже не пользуется косметикой вовсе. Необходимости обесцвечивать брови у блондинки с белоснежной кожей нет. Надо лишь корректировать форму.

КЭТИ ПЕРРИ

После осветления бровей и без того большие глаза певицы стали просто огромными. И взгляд, и выражение лица изменились довольно сильно. Подобный эксперимент, несомненно, имеет право на жизнь, но поклонники Кэти в большинстве своем высказались за возвращение к привычному образу.