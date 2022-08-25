Хайди Клум: интересные факты о звезде

МОДЕЛЬ

Карьера одной из самых известных моделей началась в 18 лет, когда она, еще учась в школе, стала победительницей немецкого телеконкурса «Модель-1992». Первое место, которое Хайди заняла среди 25000 участниц, позволило ей подписать контракт с известным американским агентством, что и стало отправной точкой. Через 5 лет Клум появилась в купальнике на обложке популярнейшего журнала Sport Illustrated, став мгновенно всемирно известной. Всего на обложке SI Хайди красовалась 9 раз.

ЖЕНА

Впервые Хайди вышла замуж в 23 года. Ее избранником стал стилист Рик Пипино, с которым они прожили вместе 5 лет и развелись в 2002 году. С 2005 по 2015 годы Клум была замужем за британским певцом Силом (Генри Олусегуном Одеолой Сэмюэлем), после развода с которым полтора года встречалась со своим охранником Мартином Кристеном. Через месяц после расставания с последним супермодель начала романтические отношения с коммерсантом Вито Шнабелем, который моложе ее на 13 лет. Роман длился 3,5 года. Год спустя, в 2018 году Хайди сошлась с гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем (младше ее на 17 лет) – братом-близнецом солиста немецкой группы, за которого в 2019 году вышла замуж.

МАМА

Сама Клум любит называть себя слишком заботливой мамочкой. Всего у Хайди 4 детей. Старшей дочери Дени (Хелен Бошовен Сэмюэль), биологическим отцом которой является известный менеджер Формулы-1, мультимиллионер Флавио Бриаторе, 18 лет. Ей наша героиня была беременна во время знакомства с Силом, который официально усыновил девочку, когда той было 5 лет. Через год с небольшим после рождения Лени у Хайди с Силом родился сын Генри (Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль), а еще через 14 месяцев на свет появился второй сын пары - Йохан (Йохан Райли Фёдор Тайво Сэмюэль). В октябре 2009 года у пары родилась вторая дочь – Лу (Лу Сулола Сэмюэль). Заботливая мама не любит расставаться со своими детками и каждый раз, когда отправляется в дальние поездки, берет с собой их выпавшие молочные зубы в качестве талисмана.

АКТРИСА

На счету Хайди роли в полнометражных фильмах «Английский цирюльник» и «Заколдованная Элла». Помимо этого она снялась в 7 сериях комедийного «Спин Сити», в которых играла сама себя, и исполнила эпизодические роли в сериалах «Секс в большом городе», «Отчаянные домохозяйки» и «Как я встретил вашу маму».

ВЕЧНАЯ КРАСОТА

Секрет своей неувядающей красота Клум в первую очередь объясняет воспитанию. Ее детство прошло в Германии, где, по словам модели, люди не зациклены на собственной фигуре. Именно это и помогло Хайди сформировать правильное отношение к собственному телу и спокойное восприятие неизбежного процесса старения. Помимо этого, красавица всегда просыпается не позже 7 часов утра, чем тоже обязана немецкой дисциплинированности. «Кто не пунктуален – не может быть успешен» - любит повторять дива.

Однако сказать, что Клум равнодушна к своему телу никак нельзя. Например, в самом начале своей карьеры, когда она только переехала в США, Хайди, пусть и в шутку, даже давала имена своим грудям: Ханс и Франц.