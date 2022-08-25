Карьера Джонни Деппа стартовала: рекламные контракты и роли в фильмах

ЛУННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Уже 28 августа Джонни вернется в большую игру и на большие экраны. Случится это в рамках церемонии MTV Video Music Awards, на которой актер предстанет в образе Лунного человека – символе шоу. У самого Деппа в коллекции в арсенале имеется аж 5 наград MTV VMA, в том числе в номинации за лучшую мужскую роль и премия «Поколение 2012». Не исключена вероятность, что и сам Джонни получит своего «лунного человечка». В какой, спросите, номинации? Так ее можно придумать специально под него. Было бы желание. Например, в номинации «невинно осужденный обществом».

СЕМИЗНАЧНЫЙ КОНТРАКТ С DIOR

Налаживаются и финансовые дела Деппа. До судебной возни он являлся лицом аромата Sauvage для мужчин, но после обвинений со стороны Эмбер Херд Dior приостановил кампанию с участием актера. При этом стоит отметить, что французский бренд не открещивался от своего амбассадора даже в разгар скандала. Теперь подписан новый контракт на несколько лет, по которому звезда «Пиратов Карибского моря» получит семизначный гонорар. Об этом соцсетях полуофициально сообщил Dior Beauty, опубликовавший черно-белые снимки известного фотографа Грега Уильямса, которые скорее всего будут использованы в новой рекламной кампании с участием актера.

ДЯДЯ ФЕСТЕР

Велика вероятность, что примет участие Депп и в съемках сериала «Уэнсдей», который расскажет о периоде взросления одноименной девочки из семейки Адамсов. Под руководством режиссера Тима Бертона Джонни сыграет дядюшку девушки, которой предстоит в необычной Академии овладеть экстрасенсорными способностями, предотвратить серию убийств и разгадать тайну родителей – Мортиши и Гомеса Адамсов. Депп должен отлично вписаться в семью стилистически, да и увидеть в образе неуклюжего лысого брата Гомеса красавчика Деппа интересно.

КОРОЛЬ ФРАНЦИИ

Если участие Деппа в съемках сериала «Уэнсдей» официального еще не подтверждено, то работа актера в картине «Фаворитка» уже началась в конце июля. Джонни сыграет короля Франции Людовика XV, а выход ленты намечен на 2023 год. Съемки, которые должны завершиться до конца текущего года, проходят в королевском дворце в Версале, а Деппу предстоит изобразить монарха, чье нахождение на французском троне было одним из самых долгих в истории страны.