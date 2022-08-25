Аренда у звезды: кто кроме Бена Аффлека сдает свои особняки

БРЮС УИЛЛИС

Примерно за 20 000 долларов в сутки можно поселиться во владениях легендарного «крепкого орешка» на острове в Атлантическом океане. К вашим услугам основная вилла с пятью спальнями и двумя гостевыми виллами. Вас ждет колониальный стиль с роскошной мебелью и белыми стенами из тикового дерева. Помимо шикарного вида к вашим услугам полностью оборудованная кухня, 2 столовые (на воздухе и в помещении), бассейн с подогревом с деревянной палубой и зона для отдыха.

ЛЕННИ КРАВИЦ

Проживание в парижской резиденции рокера влетит в копеечку – примерно 250 000 долларов, но за эти деньги вы получите не только шик и блеск, но и уникальный дизайн, в разработке которого принимал участие сам музыкант. 15 лет назад задумки Ленни и его дизайнеров впечатлили даже профессионалов и особняк попал в известный парижский сборник «Парижские интерьеры: дерзкие, элегантные, изысканные».

ПИРС БРОСНАН

Четверть миллиона долларов в месяц придется выложить и за удовольствие погостить в пляжном особняке агента 007 в Малибу. В вашем распоряжении дом в балинезийско-таймском стиле общей площадью около 4000 кв.м. с выходом к морю и оборудованный по последнему слову техники, обставленный предметами искусства и антиквариатом. Конечно же здесь есть кинотеатр и бар, тренажерный зал, сауна и парная, бассейн с соленой водой и японское спа.

РОНАЛДИНЬО

Звезда футбола, получавшая «Золотой мяч», за каких-то 15 000 долларов в сутки готов предложить свой особняк для проживания. Бассейн, барбекю, кинотеатр, винный погреб и камин, 5 спален и 6 ванных комнат – стандартный шикарный набор. Главной изюминкой является возможность увидеть и потрогать все спортивные награды футболиста, а так же уникальную коллекцию ремней и множество портретов Роналдиньо, украшающих стены.

РИАННА

65 000 долларов в месяц придется заплатить известной певице за привилегию пожить в ее доме на Барбадосе. Общая площадь строения около 3000 кв.м.. Здесь 7 спален, 9 ванных комнат и огромная гостиная с высоченными потолками. На улице бассейн со спа, зона барбекю, солнечная веранда. Сам дом-курорт оборудован системой «умный дом», отвечающей за свет, охрану, камин и температуру.

ОРЛАНДО БЛУМ

Если сравнивать с предыдущими вариантами, то аренда дома у звезды «Пиратов Карибского моря» обойдется не очень дорого – примерно 15 000 долларов в месяц. Но здесь не будет ни атлантических видов, ни огромных бассейнов, ни «умных» систем. Эдакая дача со звездным хозяином.

МИК ДЖАГГЕР

Легендарный рокер готов за 20 000 долларов в неделю уступить свою виллу на частном Карибском острове. Просторная гостиная и 5 спален выполнены в японском стиле. Есть отдельный детский домик, пляж и бассейн с проточной водой.