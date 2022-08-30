Не стало Михаила Горбачева

Вам нравится, наверняка, смотреть, зарубежный футбол, вы до хрипоты спорите о трансфере Захаряна в «Челси», о наших хоккеистах в НХЛ, много о чем еще. А всего этого не было бы никогда, если бы не человек, мысливший без границ, мысливший как прогрессивный современный человек, который сближал народы.

Я всего несколько раз в жизни брал у него интервью – это были короткие блиц-вопросы или же пространные беседы. Но всегда передо мной был живой и рефлексирующий человек. Я помню, как он нежно и трогательно рассказывал о том, как познакомился с Раисой Максимовной, как остроумно отвечал на вопросы, которые, в принципе, не принято было задавать людям его уровня. Но когда мы общались впервые, мне было только 26 лет, я не знал правил. А он немалую часть жизни любые правила ломал. Поэтому не обижался на вопрос, как часто его били в детстве, а хохотал и рассказывал, как убегал.

Сейчас бессмысленно перечислять его заслуги. Потому что в обществе, разошедшемся по разные полюса, любая оценка любого крупного исторического деятеля всегда будет вызывать как одобрение, так и улюлюкание. Просто хочу сказать великому человеку огромное спасибо – за то, что не боялся окружающего его большинства, за то, что менял мир, за то, что при нем русская культура и все, что связано было с Россией, в мире стали востребованны.

Не хочу сейчас никому ничего доказывать и спорить. Ушел великий человек. Спасибо за всё, Михаил Сергеевич!