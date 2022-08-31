Как изменить образ жизни, чтобы оставаться здоровым долгое время?

Здоровье напрямую влияет на качество жизни, ведь благодаря хорошему самочувствию можно в полную силу наслаждаться спортом, путешествиями и просто обычными делами. В последние десятилетия качество жизни людей большинства стран заметно улучшается, что не может не радовать. Безусловно, развитие медицины и технологий внесли существенный вклад в увеличение продолжительности жизни, однако это не означает, что все смогут прожить здоровую и долгую жизнь. Есть два фактора, влияющих на продолжительность жизни: образ жизни и генетика.

Если влиять на генетику сейчас почти невозможно, то изменить образ жизни в силах каждого. Отказаться от вредных привычек, дольше спать, быть активным – не так сложно, правда? Но эти незначительные изменения положительно скажутся на вашем общем состоянии и здоровье.

ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН И ХОРОШИЙ ОТДЫХ

· Спальное место. Самое главное: кровать должна быть удобной. Выбирайте матрас и подушки исходя из ваших предпочтений, но мы советуем остановиться на более жестких моделях, которые будут поддерживать спину и шею во время сна. Также проветривайте комнату перед сном. Многие эксперты советуют поддерживать температуру +18 градусов всю ночь, так вы сможете сохранить молодость. Если вам мешает свет, используйте маску для сна или повесьте на окна светонепроницаемые шторы блэк-аут. Следование этим советам улучшит ваш сон в кратчайшие сроки.

· Время сна. Старайтесь полноценно спать 7-8 часов в день. Продолжительное недосыпание очень негативно сказывается не только на энергии, но и на состоянии сердечно-сосудистой системы.

· Избегайте стрессов. Не испытывать стресс вообще – невозможно. У каждого из нас бывают личные или рабочие проблемы, конфликты и сложные жизненные моменты. Научитесь отпускать некоторые ситуации и не переживать ради вашего же здоровья. А вот следить за уровнем стресса поможет помощник - смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 2. Алгоритмы устройства анализируют стресс в течение всего дня, а когда вы захотите расслабиться – выполните рекомендуемые часами дыхательные упражнения.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

· Больше воды. Сколько бы споров ни возникало, но каждому взрослому человеку нужно выпивать минимум полтора литра воды в день. Заметьте, чай и кофе в этот объем не входят, так как эти напитки только обезвоживают организм. Таким образом, если вы выпили небольшую чашку кофе, обязательно восполните потерю жидкости стаканом простой воды.

· Обязательно завтракайте. Завтрак является самым важным приемом пищи за день. Он не только повысит вашу бодрость с утра, но и позволит снизить уровень холестерина в крови. А за обедом вы, вероятнее, съедите меньше.

ФИЗИЧЕСКАЯ ФОРМА

· Следите за весом. И недостаток, и переизбыток массы тела негативно влияют на здоровье опорной и сердечно-сосудистой систем. Постарайтесь устранить ваш недостаток или переизбыток, если он есть.

· Будьте активными. Необязательно каждый день проводить по два часа в спортзале. Даже быстрая получасовая прогулка считается хорошей дневной активностью. Если у вас нет времени гулять, начните сами подниматься по эскалатору и откажитесь от лифта там, где это возможно. HUAWEI WATCH FIT 2 работают в паре с приложением HUAWEI Health, которое можно скачать на свой смартфон в фирменном магазине приложений AppGallery. Приложение поддерживает функцию Healthy Living, которая помогает не пропускать ежедневные тренировки, отслеживать важные показатели состояния здоровья и формировать здоровые привычки.

ПРОВЕРКА ОРГАНИЗМА

· Посещайте поликлинику. Старайтесь проходить полный осмотр организма хотя бы раз в год, так можно вовремя заметить заболевание и в кратчайшие сроки заняться его устранением. Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 2 могут быть вашим помощником при мониторинге здоровья. Они непрерывно следят за уровнем кислорода в крови, и вовремя сообщают об изменениях, так как очень низкий уровень насыщения крови кислородом может привести к проблемам со здоровьем.

· Замечайте дискомфорт. Если вы почувствовали себя плохо, и такое состояние повторяется – обратитесь к доктору. Самолечение в этом случае может только усугубить ситуацию, так как вы не будете точно знать в чем проблема этого плохого самочувствия.