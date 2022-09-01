СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Смартфон для футбола. И не только

Наш обозреватель делится впечатлением от использования смартфона, который ему, что называется, «зашёл».
Смартфон для футбола. И не только
01 сентября 2022 22:00
автор: Сергей Терехов

Постоянные читатели знают, что я не просиживаю штаны в редакционном офисе. Оказаться в командировке, в поездке за каким-то спортивным событием, да в конце концов, банально на футбольном матче – что может быть круче? Я мечтал об этом когда-то. И сейчас мы с моей работой любим друг друга. Но жизнь наша становится все более мультимедийной. Если еще несколько лет назад мои строчки в газете или на сайте могли вдохновлять читателя, то что сделаешь теперь, когда всем нужны картинки и видосики? Без эффекта присутствия ну никак не обойдешься.

И выход я нашел – с потрясающим смартфоном HUAWEI nova Y90. Он не просто поддерживает инновационные функции фото- и видеосъемки (это тоже важно, более того – это помогает быстро освоить видеоблоггинг). С ним можно снимать вообще что угодно: тут тебе и завораживающие пейзажи в темное время суток с помощью ночного режима, и красота в движении, которую позволяет запечатлевать режим мгновенной съемки с искусственным интеллектом.

Более того, устройство оснащено поддержкой большого количества встроенных шаблонов видео и расширенных функций редактирования. Пользователи могут легко создавать и редактировать видео с режимом «Двойной вид». В этом режиме доступна одновременная съемка на фронтальную и основную камеры. Для меня как для обозревателя и болельщика одновременно это очень важно: снимаешь и то, что происходит на поле, и друзей на трибуне!

И еще. Тоже важное. На нова Y90 (как и на других смартфонах HUAWEI) есть магазин приложений AppGallery, в котором доступно более миллиона (!) приложений, включая сервисы Сбера и Яндекса. Кроме того, доступна бесконтактная оплата с помощью Mir Pay и Huawei Pay.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Смартфон для футбола. И не только
Смартфон для футбола. И не только
Наш обозреватель делится впечатлением от использования смартфона, который ему, что называется, «зашёл».
01.09.2022 22:00
автор: Сергей Терехов
1 сентября: чего нельзя делать в День знаний
1 сентября: чего нельзя делать в День знаний
Первый день осени не только символизирует начало учебного года, но и ограничивает в действиях, которые могут иметь тяжелые последствия.
31.08.2022 20:39
автор: Александр Стрельцов
Страсти Кристиана Нобоа: кто из футбольных легионеров стал своим в России
Страсти Кристиана Нобоа: кто из футбольных легионеров стал своим в России
Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, выступающий за «Сочи», был признан лучшим игроком предыдущего первенства России по футболу и продолжает входить в топ-списки в текущем сезоне.
31.08.2022 20:36
автор: Александр Стрельцов
Обамеянгу грабители сломали челюсть. Что случилось и как это повлияет на его карьеру
Обамеянгу грабители сломали челюсть. Что случилось и как это повлияет на его карьеру
Игроки из Европы в последние годы часто становятся жертвами ограблений и воровства, в результате чего чаще всего они теряют драгоценные вещи, оцененные в десятки или сотни тысяч евро. Бывают и счастливые случаи, когда футболисты отдают отпор, как это было с Габриэлем из «Арсенала» или с Тадичем из «Аякса», но у таких историй не всегда счастливый конец.
31.08.2022 20:34
автор: Александр Стрельцов
День знаний: что необходимо купить к 1 сентября
День знаний: что необходимо купить к 1 сентября
Отправляя ребенка в школу, необходимо снабдить его всем необходимым. От одних видов товаров родители могут отказаться, а от других – никак. Рассказываем о том, без чего чадо не может отправиться в школу, и на что точно придется раскошелиться.
31.08.2022 20:01
автор: Александр Стрельцов
Без Горбачева: главные заслуги последнего генерального секретаря ЦК КПСС
Без Горбачева: главные заслуги последнего генерального секретаря ЦК КПСС
Этого руководителя советской страны любили даже в Америке. Он стал тем человеком, который подвел черту под существованием СССР. 30 августа ушел из жизни Михаил Горбачев, имя которого неразрывно связанно с перестройкой. Вспоминаем главные достижения генсека Михаила Сергеевича.
31.08.2022 19:59
автор: Александр Стрельцов
Леонардо ди Каприо: романы первого голливудского ловеласа
Леонардо ди Каприо: романы первого голливудского ловеласа
Один из самых завидных женихов Голливуда вновь свободен. В его отношениях с моделью Камилой Морроне поставлена точка. Вспоминаем о самых резонансных романах одного из лучших актеров современности.
31.08.2022 19:52
автор: Александр Стрельцов
«Нам бы эти выборы, взять и отменить»: самые яркие высказывания Александра Лукашенко
«Нам бы эти выборы, взять и отменить»: самые яркие высказывания Александра Лукашенко
Глава Белоруссии, как известно, в карман за словом не лезет, но периодически выдает такие тезисы, осмыслить которые сходу довольно сложно. Вспоминаем самые горячие высказывания белорусского лидера. Мы не стали приглашать психолога и политических экспертов. Выводы делайте сами.
31.08.2022 19:47
автор: Александр Стрельцов
Самый дорогой футболист в мире: что не так с Килианом Мбаппе
Самый дорогой футболист в мире: что не так с Килианом Мбаппе
Он признавался лучшим молодым футболистом мирового первенства в России и входил во всевозможные символические сборные УЕФА и ФИФА. Все еще молодой француз отказал самому мадридскому «Реалу», а в ПСЖ получил зарплату, сделавшую его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Он ругается с Неймаром, но продолжает забивать. Рассказываем о главной звезде мирового футбола.
31.08.2022 19:37
автор: Александр Стрельцов
Головин покорил Париж: лучшие матчи полузащитника сборной России в карьере
Головин покорил Париж: лучшие матчи полузащитника сборной России в карьере
Скоромный по парижским меркам «Монако» увозит очки из столицы, где звездные Неймар и Мбаппе не смогли обеспечить своей команде победу. ПСЖ впервые с начала сезона ушел с поля с одним забитым голом, хотя до этого меньше 4-х мячей в ворота соперника не отгружал. Одним из творцов парижской сенсации стал россиянин Александр Головин, о лучших матчах которого мы сегодня и вспоминаем.
31.08.2022 19:34
автор: Александр Стрельцов
Идеальный шторм! Как ЦСКА вынес «Магнитку» за период и взял Кубок открытия
В стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ московские армейцы отыгрались со счета 0:2, забросив «Металлургу» 6 шайб.
Лишь бы Захарян не закис теперь, как когда-то Чалов… Чем грозит сорвавшийся трансфер динамовца в Лондон
Арсен Захарян так и не уехал в «Челси».
От парижского дебюта UFC до развязки в трилогии Канело — Головкин! Что ждет фанатов бокса и ММА в сентябре
«Плеймейкер» представляет Топ-8 поединков первого осеннего месяца.
Три MVP НБА на одном Евробаскете! Кто возьмет золото — Дончич, Йокич или Адетокунбо?
1 сентября стартует баскетбольный ЧЕ-2022. Он пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.
«Химки» отдали Спартаку. Как в Подмосковье нашли нового главного тренера
В Химках что-то нахимичили. Больше четырех матчей в сезоне не может провести уже второй тренер: Николай Писарев уступил место Спартаку Гогниеву.
«Нельзя сказать, что в наших неудачах виноват только Писарев». Аяз Гулиев — о ситуации в «Химках»
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев после поражения от «Краснодара» в кубковом матче (0:2) рассказал об обстановке в подмосковной команде.
«Вест Хэм» должен нам за Влашича еще девять миллионов евро». Роман Бабаев — о трансферах ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после кубковой победы над торпедовцами прокомментировал последние новости об армейском клубе.
Попадет ли Кокорин в основу «Ариса»? Как скандальный нападающий докатился до чемпионата Кипра
«Фиорентина» бесплатно отдала в аренду Александра Кокорина.
Чем «Магнитка» хуже «Ак Барса»? Восточные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Восточной конференции.
8:7 на старте US Open и флаг Андорры в честь Смоляра. Новые приключения наших нейтралов
В США начался последний в этом году теннисный турнир «Большого шлема». В первые два дня на нью-йоркских кортах отметились 16 российских игроков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика