Смартфон для футбола. И не только

Постоянные читатели знают, что я не просиживаю штаны в редакционном офисе. Оказаться в командировке, в поездке за каким-то спортивным событием, да в конце концов, банально на футбольном матче – что может быть круче? Я мечтал об этом когда-то. И сейчас мы с моей работой любим друг друга. Но жизнь наша становится все более мультимедийной. Если еще несколько лет назад мои строчки в газете или на сайте могли вдохновлять читателя, то что сделаешь теперь, когда всем нужны картинки и видосики? Без эффекта присутствия ну никак не обойдешься.

И выход я нашел – с потрясающим смартфоном HUAWEI nova Y90. Он не просто поддерживает инновационные функции фото- и видеосъемки (это тоже важно, более того – это помогает быстро освоить видеоблоггинг). С ним можно снимать вообще что угодно: тут тебе и завораживающие пейзажи в темное время суток с помощью ночного режима, и красота в движении, которую позволяет запечатлевать режим мгновенной съемки с искусственным интеллектом.

Более того, устройство оснащено поддержкой большого количества встроенных шаблонов видео и расширенных функций редактирования. Пользователи могут легко создавать и редактировать видео с режимом «Двойной вид». В этом режиме доступна одновременная съемка на фронтальную и основную камеры. Для меня как для обозревателя и болельщика одновременно это очень важно: снимаешь и то, что происходит на поле, и друзей на трибуне!

И еще. Тоже важное. На нова Y90 (как и на других смартфонах HUAWEI) есть магазин приложений AppGallery, в котором доступно более миллиона (!) приложений, включая сервисы Сбера и Яндекса. Кроме того, доступна бесконтактная оплата с помощью Mir Pay и Huawei Pay.