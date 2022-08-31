Гимн России: самые величественные и узнаваемые гимны в мире

Гимн России

Да, к словам гимна, которые трижды были переписаны Сергеем Михалковым, у многих есть претензии. Но музыка, написанная Александром Александровым, берет за душу. Нельзя не заметить отсыл к советскому прошлому, но российский гимн был и остается одной из самых узнаваемых композиций на свете, услышав которую хочется встать не только обладателям паспортов Российской федерации.

«Марсельеза»

Патриотический гимн времен Французской революции стал символом антиглобалистов и бунтарей не только во Франции. Музыку и слова гимна приписывают Клоду Жозефу Ружу де Лилю, но были и изменения. Не узнать «Марсельезу» по первым же нотам невозможно. Гимн очень доходчиво объясняет, как население Франции стремиться сражаться за классовое равенство. Впрочем, и к чему это приводит. Под звуки «Марсельезы» горели машины в Париже и Марселе во время повторяющихся с пугающей периодичностью уличных беспорядков.

Гимн Бразилии

Бразильский гимн очень похож на итальянскую оперу, но торжества и мощи в нем гораздо больше, чем в увертюрах Россини или Вагнера. Слова к гимну написал Юзеф Выбицкий, отличившийся и при написание польского гимна, который, скажем честно, ему удался чуть меньше.

Гимн США

Одна из самых узнаваемых мелодий в мире, услышать которую есть возможность в огромном количестве фильмов. Три первые ноты не оставляют сомнений – вы слышите гимн США. Его исполняют на спортивных мероприятиях, детских утренниках и даже на мальчишниках, хотя дальше первого куплета текст известен разве что закоренелым американцам. Текст, авторство которого приписывают поэту-любителю, был положен на народную музыку, пусть позже историки и нашли первоисточник, которым стал британский композитор с уникальным именем Джон Смит.

Имперский гимн

«Боже, Царя храни…». Если вам не знакомы эти строчки, то вам необходимо подучить историю. Этот гимн Росси на музыку Алексея Львова и слова Василия Жуковского впервые был исполнен в 1833 году и был актуален до Февральской революции 1917-го года. Позже в своих произведениях мелодию Имперского гимна неоднократно использовал Перт Ильич Чайковский, задействовавший ее и в «Славянском марше», и в «Торжественной увертюре».