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Наша Раша: самые яркие победы Даниила Медведева

Обыграв в первом круге Открытого чемпионата США Стефана Козлова, российский теннисист Даниил Медведев одержал 55-ю победу на турнирах большого шлема. Вспоминаем самые яркие победы первой ракетки мира в мужской классификации.
Наша Раша: самые яркие победы Даниила Медведева
31 августа 2022 19:33
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Федерация тенниса России

Пока все хорошо

Возглавляющий мировой мужской рейтинг Медведев в первом круге Открытого чемпионата США без видимых усилии обыграл американца Стефана Козлова (6:2, 6:4, 6:0). Сам матч не имел особой интриги, а результат был довольно предсказуем, но внимание публики привлек момент, когда Козлов попал мячом в Медведева. «Он не хотел этого – скажет после матча Даниил. – Он сразу же извинился, после чего я пожал ему руку. Если бы он сразу отвернулся – это было бы проявлением неуважения, но здесь такого не было».

Сидней

Первый титул Даниила в турнирах серии АТР случился в Сиднее в 2018 году, где россиянин начал выступление с квалификации. В финале под мощь атак Медведева попал местный теннисист Алекс де Минора (1:6, 6:4, 7:5).

Цинциннати

Победа над первой ракеткой Новаком Джоковичем на «Мастерс 1000» (3:6, 6:3, 6:3) в Цинциннати открыла Даниилу дорогу в большой теннис и позволила сделать имя. Победа над выдающимся соперником в полуфинале позволила россиянину выйти в финал, где он встретился с бельгийцем Давидом Гоффеном (7:6, 6:4), что позволило Даниилу не только забрать титул, но и подняться на 5-ю строчку в мировом рейтинге.

Взаимоотношения с болельщиками

Открытый чемпионат США-2019 стал во многом знаковым для Медведева. Будучи посеянным под пятым номером (после Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Доминика Тима) Даниил начала с ряда побед, но вызвал недовольство зрителей, которые сначала не оценили, как Медведев выбил полотенце у болбоя, спорил с главным судьей и ломал ракетки. Получив за свои выходки смешной, для участника турниров Большого шлема штраф, Даниил признался, что вел себя глупо, но при этом указал, что, чем больше болельщики будут его освистывать, тем лучше он будет играть.

Питер

На домашнем турнире в Санкт-Петербурге в 2019-м Даниил легко взял первое место, выйдя в финал в пятом подряд рейтинговом турнире. При этом россиянин не отдал соперникам по ходу турнира ни одного сета.

источник: «Советский спорт»
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