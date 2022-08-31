Головин покорил Париж: лучшие матчи полузащитника сборной России в карьере

ПСЖ – «Монако»

В трех стартовых турах французской Лиги 1 парижане одержали 3 победы с общим счетом 17:3, поочередно крупно обыграв «Клермон» (0:5), «Монпелье» (5:2) и «Лилль» (1:7). Представить, что тускло смотревшееся в первых турах «Монако» сможет оказать команде Неймара и Мбаппе серьезное сопротивление, было крайне сложно. Но монегаски увезли домой очко, при этом вели до 70-й минуты, когда Неймар реализовал пенальти. Наш Саша Головин вышел на поле с первой минуты и отметился голевой передачей на Кевина Фолланда, которого отправил на рандеву с Джанлуиджи Доннарумой. Россиянин был заменен на 64-й, когда его команда вела в счете.Болельщики «Монако» высоко оценили уровень игры Головина, отметив, что на позиции классической «десятки» Александр гораздо более эффективен, чем на фланге.

«Манчестер Сити» - ЦСКА

В матче юношеской Лиги чемпионов в ноябре 2013-го Головин впервые заявил о себе. Хозяева в Манчестере открыли счет, но в итоге армейцы добились победы. Решающий мяч записал на свой счет именно Головин, отлично проведший всю игру и заслуживший высоких оценок от специалистов.

ЦСКА – «Краснодар»

Именно после матча с «быками» в конце апреля 2016-го года Леонид Слуцкий включил молодого полузащитника в состав национальной сборной на Евро-2016. В полуфинале Кубка России Александр, довольно неожиданно отправленный тренерским штабом на правый фланг полузащиты вместо Зорана Тошича, своими двумя голами принес команде победу и путевку в финал. И сам Слуцкий, и эксперты, назвали по итгам встречи Головина лучшим в составе ЦСКА, отметив его заряженность на удар и стремление брать игру на себя.

Россия – Саудовская Аравия

Крупная победа нашей сборной (5:0) в стартовом матче домашнего мирового первенства во многом стала заслугой Головина, принявшего непосредственное участие в трех первых голевых атаках россиян, завершившихся мячами Юрия Газинского, Дениса Черышева и Артемы Дзюбы. А на 4-й компенсированной минуте точку в матче поставил и сам Александр, добивший дезориентированного голкипера аравийцев Абдулла Аль-Маюфа. По итогам опроса болельщиков Головин, набравший более 72 процентов голосов, был признан лидером сборной в той встрече, опередив ближайшего преследователя Дениса Черышева, за которого проголосовало около 12 процентов опрошенных.

Россия - Шотландия

В домашнем квалификационном матче к Евро-2020 с Шотландией Головин ассистировал сначала Артему Дзюбе, открывшему счет в «Лужниках», а затем и Магомеду Оздоеву, удвоившего преимущество команды Станислава Черчесова. На счету Александра и последний в этом матче гол на 84-й минуте, который подвел черту под разгромом сборной Шотландии, что учинила им наша национальная команда в Москве.