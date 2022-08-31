Самый дорогой футболист в мире: что не так с Килианом Мбаппе

Молодой да ранний

Ему всего 23 года, но уже много лет он является одной из главных звезд европейского, да и мирового футбола. В его игре нет слабых мест. Он точен в завершающей стадии, прекрасен в дриблинге, но, главное, быстр, как ни один другой футболист. Он уже признавался лучшим молодым игроком ЧМ-2018, что проходил в России, и имеет в личном арсенале титулы чемпиона мира, собрал все возможные награды во Франции и становился чемпионом Европы на юношеском уровне.

Самый высокооплачиваемый

Летом 2022 года Килиан был очень близок к переходу в мадридский «Реал», за который, по его собственному признанию, всегда мечтал выступать. Однако, роман форварда с испанским суперклубом так и не сложился, и нападающий остался в ПСЖ. Причиной тому, по всей видимости, стал рекордный контракт, который парижане предложили Килиану. Сегодня его оклад составляет 4 700 000 евро… в месяц, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом на планете. Подобных условий не имеют даже его звездные одноклубник – аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.

Ссора с Неймаром

Футбольный Париж сейчас больше обсуждает не победы своих любимцев в первых турах, а разборки между звездными форвардами - Килианом Мбаппе и Неймаром. Черная кошка пробежала между нападающими еще в межсезонье. После того, как Мбаппе отказался от перехода в мадридский «Реал» начались проблемы. Помимо выдающегося оклада Килиан выбил себе право влиять на трансферную политику клуба, а первой же его инициативой стало требование продать Неймара.

Наставник ПСЖ Кристоф Галтье, начавший работу с командой с налаживания отношений с игроками, сбил градус кипения во взаимоотношениях Мбаппе и Неймара. Бразилец остался в клубе и в начале сезона демонстрирует завидную результативность. У Мбаппе же дела сначала складывались куда хуже. Он пропустил несколько игр, не забил пенальти в ворота «Монпелье» и получил в свой адрес несколько упреков от главного тренера.

Но в 3-м туре в выездной встрече с «Лиллем» (1:7) Мбаппе доказал, что остается номером один. Килиан оформил хет-трик, но и Неймар молчал в ответ. На счету бразильца дубль, а еще трижды он ассистировал партнерам, в том числе и заклятому товарищу Мбаппе.

Странные отношения

Желтая пресса приписывает Килиану роман с трансгендерной моделью Инес Рау, которая стала первой представительницей своего направления, засветившейся в 2017 году на обложке Playboy. Мбаппе и Инес были замечены вместе на Каннском кинофестивале, а еще футболиста, за которого ПСЖ в свое время заплатил «Монако» 180 000 000 евро, якобы засветился с моделью на яхте.

Проклятие Погба

Килиан стал участником довольно странной истории, в которой, помимо него, фигурирует еще одна звезда французского футбола – Поль Погба. По данным разных источников Погба стал объектом шантажа со стороны своего брата и близких друзей, требовавших с полузащитника 13 000 000 евро за неразглашение информации о том, что Поль хотел наложить проклятие на Мбаппе.