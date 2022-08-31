«Нам бы эти выборы, взять и отменить»: самые яркие высказывания Александра Лукашенко

«Я атеист, но я православный атеист»
«Я свое государство за цивилизованным миром не поведу»
«Лучше быть диктатором, чем голубым»
«Я по образованию и происхождению – экономист»
«Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом»
«Я очень люблю играть в футбол, хоккей, но чаще всего играю один»
«Пора наложить вето на тубу»
«Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться»
«Обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца»
«Интернет – это такая мусорка, в которой есть все и даже полезное»
«У нас в семье один, полтора, два ребенка максимум»
«Мы расширим это узкое место и повысим рождаемость»
«Вы просили дождь – я дал вам дождь»
«Я на вас не давлю. Вам решать, но будет так, как я сказал»
«Уникальность ситуации в Беларуси в том, что никому ничего не обязан»