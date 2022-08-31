«Нам бы эти выборы, взять и отменить»: самые яркие высказывания Александра Лукашенко

«Я атеист, но я православный атеист»

«Я свое государство за цивилизованным миром не поведу»

«Лучше быть диктатором, чем голубым»

«Я по образованию и происхождению – экономист»

«Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом»

«Я очень люблю играть в футбол, хоккей, но чаще всего играю один»

«Пора наложить вето на тубу»

«Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться»

«Обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца»

«Интернет – это такая мусорка, в которой есть все и даже полезное»

«У нас в семье один, полтора, два ребенка максимум»

«Мы расширим это узкое место и повысим рождаемость»

«Вы просили дождь – я дал вам дождь»

«Я на вас не давлю. Вам решать, но будет так, как я сказал»

«Уникальность ситуации в Беларуси в том, что никому ничего не обязан»